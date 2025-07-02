В России разработали подобную «Спутнику V» вакцину от бешенства

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В России разработали новую векторную вакцину от бешенства, сообщает медицинское издание «Союз докторов».

Препарат под названием «ГамРабиВак» создал Центр им. Гамалеи. В отличие от обычных вакцин, используемых для профилактики болезни, «ГамРабиВак» нужно будет вводить однократно. Вакцина создана по технологии, которая применялась при создании вакцины от коронавируса «Спутник V».

В докладе, среди авторов которого директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург и заместитель Денис Логунов, экспериментальная вакцина от бешенства показала 100-процентную защиту от заражения у животных.

Издание со ссылкой на информацию с сайта госзакупок сообщает, что препарат проходит доклинические испытания на животных. Первым этапом проверяют общую безопасность вакцины. В случае успешных результатов испытания начнут проводить на добровольцах.

РБК направил запрос в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи.

Весь перечень работ планируют провести в течение 2025–2026 годов.

Векторные вакцины отличаются от обычных тем, что вместо прямого введения антигена болезнетворного микроорганизма они используют безопасный вирус (вектор) для доставки генетического материала этого антигена в клетки организма. Этот материал заставляет клетки вызывать иммунный ответ, аналогичный тому, который возникает при естественной инфекции, но без реальной опасности заболевания.