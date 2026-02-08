Энергодар остался без отопления из-за аварии

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«По предварительной информации, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом были отключены сетевые насосы. По данным администрации Энергодара, ремонтные работы уже начались.

Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении электроснабжения в Бердянске, а также в Куйбышевском, Приморском, Черниговском и Бердянском муниципальных округах. Позже он уточнил что подача электроэнергии восстановлена.