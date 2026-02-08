Энергодар остался без отопления из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.
«По предварительной информации, в связи с порывом магистрального трубопровода временно отключена подача теплоносителя на город», — говорится в сообщении.
В связи с инцидентом были отключены сетевые насосы. По данным администрации Энергодара, ремонтные работы уже начались.
Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении электроснабжения в Бердянске, а также в Куйбышевском, Приморском, Черниговском и Бердянском муниципальных округах. Позже он уточнил что подача электроэнергии восстановлена.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах