 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

При налете дронов на Курскую область погиб мужчина

Хинштейн: при налете дронов на Курскую область погиб мужчина
Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Верхний Любаж Курской области из-за беспилотника погиб мужчина, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Дрон упал на территорию частного дома, в результате чего начался пожар, охвативший две хозяйственные постройки и баню.

27-летний мужчина, находившийся в гараже, погиб. Еще три человека — 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка были госпитализированы с осколочными ранениями. Кроме того, у взрослых сотрясение головного мозга, уточнил Хинштейн.

Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников, вечером 6 февраля в период с 20:00 до 23:00 над областью уничтожили пять аппаратов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Курская область погибшие беспилотники мужчина Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Курскую область 20 раз за сутки атаковали артиллерией
Политика
Обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске
Политика
Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе Политика, 00:43
Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:38
США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины Политика, 00:34
За вечер над Россией сбили 20 дронов Политика, 00:27
Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео Спорт, 00:25
США и Украина обсудили достижение мира в марте Политика, 00:14
Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки Общество, 00:10