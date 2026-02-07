Хинштейн: при налете дронов на Курскую область погиб мужчина

В селе Верхний Любаж Курской области из-за беспилотника погиб мужчина, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Дрон упал на территорию частного дома, в результате чего начался пожар, охвативший две хозяйственные постройки и баню.

27-летний мужчина, находившийся в гараже, погиб. Еще три человека — 39-летний мужчина, 42-летняя женщина и 13-летняя девочка были госпитализированы с осколочными ранениями. Кроме того, у взрослых сотрясение головного мозга, уточнил Хинштейн.

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников, вечером 6 февраля в период с 20:00 до 23:00 над областью уничтожили пять аппаратов.