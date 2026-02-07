 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

На студентов общежития в Уфе напали два человека, рассказала «КП-Уфа» студентка БГМУ, одногруппница которой там проживает.

По ее словам, один из злоумышленников удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Девушка утверждает, что нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов и выкрикивали националистические лозунги. Она также сообщила, что ее одногруппнице удалось покинуть здание невредимой.

В беседе с «Известиями» другая свидетельница происшествия также сообщила о двух нападавших. «Они махали ножом и ранили этих студентов. Один из них, который крупный, в заложники взял иностранца », — рассказала она в беседе с «Известиями», добавив, что в помещениях было много крови, а двери оказались выломаны.

Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

Следственный комитет о двух нападавших не сообщал. СК возбудил дело в отношении 15-летнего подростка, местного жителя. Ему вменяют статьи о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК).

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Уфа нападение очевидцы нож студенческое общежитие
Материалы по теме
Директор уфимской гимназии рассказала об открывшем стрельбу ученике
Общество
Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане
Общество
Глава Минпросвещения назвал общую черту школ, где произошли нападения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх Спорт, 16:50
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы Общество, 16:47
СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:46
Непряева стала 17-й в скиатлоне, победила шведка. Что происходит на Играх Спорт, 16:42
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие Общество, 16:26
Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла Общество, 16:21
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде Спорт, 16:18
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:12
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги Спорт, 16:12
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:59
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек Общество, 15:50