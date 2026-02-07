Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram

На студентов общежития в Уфе напали два человека, рассказала «КП-Уфа» студентка БГМУ, одногруппница которой там проживает.

По ее словам, один из злоумышленников удерживал иностранного студента в спортзале общежития. Девушка утверждает, что нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов и выкрикивали националистические лозунги. Она также сообщила, что ее одногруппнице удалось покинуть здание невредимой.

В беседе с «Известиями» другая свидетельница происшествия также сообщила о двух нападавших. «Они махали ножом и ранили этих студентов. Один из них, который крупный, в заложники взял иностранца », — рассказала она в беседе с «Известиями», добавив, что в помещениях было много крови, а двери оказались выломаны.

Следственный комитет о двух нападавших не сообщал. СК возбудил дело в отношении 15-летнего подростка, местного жителя. Ему вменяют статьи о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК).

Материал дополняется