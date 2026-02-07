 Перейти к основному контенту
0

СК возбудил дело после взрыва петарды в руках у подростка в Люберцах

Фото: СК России
Фото: СК России

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности после взрыва петарды в руке у 16-летнего подростка в Люберцах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова сообщила, что 7 февраля подросток подобрал с земли неизвестный предмет, похожий на петарду. После этого она взорвалась у юноши в руке. Врачи оказывают ему необходимую помощь — у подростка травмированы пальцы. По данным Baza,  взрыв произошёл в посёлке Мирный в Люберцах, на улице Владлена Татарского.

Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев при взрыве в Красногорске
Политика
Владимир Путин

Baza сообщает, что в результате взрыва подростку оторвало фалангу большого пальца, а также у него поврежден средний палец на правой руке. Семье пострадавшего окажут всю необходимую помощь.

Детали произошедшего устанавливают следователи.

В ноябре в похожей ситуации пострадал мальчик в Красногорске. Ему оторвало пальцы после попытки поднять купюру, за которой скрывалась взрывчатка. Ребенок увидел на земле деньги и решил их взять в руки, после чего произошел взрыв. Он лишился двух пальцев.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
взрыв петарда пиротехника подросток Люберцы
