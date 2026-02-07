Сына Каддафи похоронили в городе Бени-Валид в Ливии

Фото: Khaled Suleiman / Reuters

Сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама похоронили 6 февраля в городе Бени-Валид, сообщило городское управление безопасности на официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Похоронная молитва прошла в аэропорту города. На церемонии захоронения присутствовали члены семьи покойного.

Саиф аль-Ислам был убит 3 февраля в саду своего дома, который расположен вблизи города Зинтан на западе Ливии. Ряд ливийских СМИ сообщили, что Саиф погиб в ходе перестрелки с силами, которые подчиняются 444-й боевой бригаде. Это военное подразделение, действующее при правительстве национального единства Ливии. Однако свою причастность к убийству подразделение отрицает.