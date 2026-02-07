 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Сына Каддафи похоронили в городе Бени-Валид в Ливии

Сына Каддафи Саифа аль-Ислама похоронили в городе Бени-Валид в Ливии
Фото: Khaled Suleiman / Reuters
Сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама похоронили 6 февраля в городе Бени-Валид, сообщило городское управление безопасности на официальной странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Похоронная молитва прошла в аэропорту города. На церемонии захоронения присутствовали члены семьи покойного.

Al Hadath узнал, когда пройдут похороны сына Каддафи
Общество
Сейф аль-Ислам Каддафи

Саиф аль-Ислам был убит 3 февраля в саду своего дома, который расположен вблизи города Зинтан на западе Ливии. Ряд ливийских СМИ сообщили, что Саиф погиб в ходе перестрелки с силами, которые подчиняются 444-й боевой бригаде. Это военное подразделение, действующее при правительстве национального единства Ливии. Однако свою причастность к убийству подразделение отрицает.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Муаммар Каддафи сын Ливия убийство похороны
