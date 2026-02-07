Троих полицейских арестовали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов

Video

Черемушкинский районный суд Москвы 6 февраля арестовал трех из пятерых столичных полицейских, которых обвинили в получении взяток за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

С января 2023 по октябрь 2025 года подозреваемые, в число которых входили семь человек, включая пятерых полицейских, работали в Юго-Западном административном округе Москвы и за деньги организовали нелегальную миграцию более 2 тыс. иностранцев. Они получали фиктивные учебные визы.

С февраля по июль 2025 года соучастники исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1,5 тыс. иностранцев, которые впоследствии получили фиктивные документы с ложными сведениями о принимающей стороне. После этого мигрантов внесли в базу данных, чем легализовали их пребывание. За ускорение процедуры выдачи российского паспорта начальник отдела по вопросам миграции получила отдельную взятку.

«Также установлено, что не позднее декабря 2025 года инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении СК.