В Петербурге пресекли схему нелегальной миграции 3 тыс. иностранцев

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм и гражданина одной из стран Средней Азии по подозрению в организации канала незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По данным следствия, иностранец находил среди соотечественников желающих легализовать пребывание в России и предлагал оформить регистрацию в хостелах Невского района за 5–7 тыс. руб., а трудовой патент — за 28–34 тыс. руб. Принимающей стороной выступали фирмы его сообщника — местного жителя. Фактически мигранты в этих хостелах не проживали.

С помощью такой схемы было легализовано около 3 тыс. иностранных граждан, которые работали в сфере общепита, доставки, строительства и такси, полагает полиция.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, печати, бланки и документы. Один фигурант заключен под стражу, другой — под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).

20 ноября в Иркутске были задержаны шесть женщин по подозрению в организации незаконной легализации мигрантов. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, участницы преступной группы оформили фиктивную регистрацию для более чем 1,5 тыс. граждан стран Центральной Азии и изготовили свыше 2,5 тыс. фиктивных документов.

Организатором схемы выступила местная жительница и вовлекла в незаконную деятельность владелиц недвижимости. Услуги по фиктивной регистрации предлагались лично или через посредников по цене до 5 тыс. руб. По факту деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции).