Общество⁠,
0

В России с 1 марта начнут отключать газ у нарушителей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С 1 марта российские газовые компании смогут отключать газ в квартирах, если их владельцы будут систематически нарушать правила эксплуатации, следует из постановления правительства № 1967 от 29 ноября 2025 года.

Так, если владелец жилого помещения не впустит специалиста для проверки оборудования более двух раз, он рискует остаться без газа и получить штраф до 10 тыс. руб. Ранее сумма штрафа за недопуск газовщиков в квартиру составляла 1–2 тыс. руб.

Также газ смогут отключать тем, кто игнорирует предписания от газовой службы по устранению неисправностей. Если владелец квартиры не ремонтирует оборудование после получения двух предписаний, он может остаться без топлива.

Три квартиры загорелись после взрыва газа в Свердловской области
Общество

Отключение газа грозит и тем, кто использует неисправное газовое оборудование, а также плиты с истекшим сроком годности. Также это касается старых гибких шлангов и котлов. В случае, если существует прямая угроза, газ будут отключать немедленно.

Появились общие основания для отключения газа. К ним относятся самовольное подключение оборудования, использование газа не по назначению и отсутствие договора на техническое обслуживание. Для восстановления подачи газа следует исправить все нарушения и подтвердить, что газовые системы в доме безопасны.

Неисправность газового оборудования может привести к серьезным последствиям, например взрыву. Так, в частном жилом доме в Уссурийске произошел взрыв бытового газа. Спасатели, приехавшие на место происшествия, смогли вызволить из-под завалов разрушенного дома мужчину и двух женщин. Их передали медикам скорой помощи. Пожарные потушили пожар, возникший из-за взрыва.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
нарушение газ штраф газопровод
