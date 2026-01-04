 Перейти к основному контенту
Три квартиры загорелись после взрыва газа в Свердловской области

Три квартиры загорелись после взрыва газа в Свердловской области
Video

В Свердловской области из-за взрыва газа произошел пожар в жилом доме, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар случился в Первоуральске. Загорелись три квартиры в четырехэтажном жилом доме.

Двух человек спасли, пятеро эвакуировались сами. По предварительной информации, пострадал один человек.

На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники.

Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано на площади 35 кв. м.

