Общество⁠,
0

Китай отменил смертный приговор канадцу, обвиненному в контрабанде

Китай отменил смертный приговор канадцу, обвиненному в контрабанде наркотиков
Роберт Шелленберг
Роберт Шелленберг (Фото: Dalian Intermediate People's Court)

Верховный суд Китая отменил смертный приговор канадцу Роберту Шелленбергу, которого обвинили в контрабанде наркотиков. Об этом телеканалу CBC сообщил канадский чиновник.

Шелленберга признали причастным к международной наркоторговле и изначально приговорили к 15 годам лишения свободы в 2018 году. В следующем году его дело пересмотрели. Тогда мужчину приговорили к смертной казни. В 2021 году китайский суд отклонил апелляцию Шелленберга. Канада ходатайствовала о помиловании обвиняемого.

Миронов выступил за восстановление смертной казни в России
Общество
Сергей Миронов

Шелленберга обвинили в сговоре с другими наркоторговцами с целью перевозки 222 кг метамфетамина из Китая в Австралию в 2014 году. Он заявлял о своей невиновности. Однако мужчина уже был судим за преступления, связанные с наркотиками, в Канаде. В 2012 году он получил двухлетний срок за наркоторговлю.

Ужесточение приговора Шелленбергу совпало с задержанием канадскими властями топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу. Арест Мэн временно заморозил отношения между Канадой и Китаем. После задержания Мэн Китай арестовал канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора по обвинениям в угрозе национальной безопасности. Их освободили в 2021 году.

В 2025 году Китай казнил четырех канадцев по обвинениям, связанным с наркотиками. В марте того же года Канада выступила с решительным осуждением действий КНР. Казненные имели двойное гражданство — канадское и китайское.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
приговор Китай Канада контрабанда наркотики смертная казнь
