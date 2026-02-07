Китай отменил смертный приговор канадцу, обвиненному в контрабанде
Верховный суд Китая отменил смертный приговор канадцу Роберту Шелленбергу, которого обвинили в контрабанде наркотиков. Об этом телеканалу CBC сообщил канадский чиновник.
Шелленберга признали причастным к международной наркоторговле и изначально приговорили к 15 годам лишения свободы в 2018 году. В следующем году его дело пересмотрели. Тогда мужчину приговорили к смертной казни. В 2021 году китайский суд отклонил апелляцию Шелленберга. Канада ходатайствовала о помиловании обвиняемого.
Шелленберга обвинили в сговоре с другими наркоторговцами с целью перевозки 222 кг метамфетамина из Китая в Австралию в 2014 году. Он заявлял о своей невиновности. Однако мужчина уже был судим за преступления, связанные с наркотиками, в Канаде. В 2012 году он получил двухлетний срок за наркоторговлю.
Ужесточение приговора Шелленбергу совпало с задержанием канадскими властями топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу. Арест Мэн временно заморозил отношения между Канадой и Китаем. После задержания Мэн Китай арестовал канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора по обвинениям в угрозе национальной безопасности. Их освободили в 2021 году.
В 2025 году Китай казнил четырех канадцев по обвинениям, связанным с наркотиками. В марте того же года Канада выступила с решительным осуждением действий КНР. Казненные имели двойное гражданство — канадское и китайское.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах