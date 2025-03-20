Оттава осудила Китай за казнь четырех канадцев из-за наркотиков
Канада решительно осуждает действия Китая за казнь четырех канадцев за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает телеканал CBC News.
По словам дипломата, у казненных было двойное гражданство — Канады и Китая. Она заявила, что Канада продолжит взаимодействовать с Китаем и попросит о снисхождении «к другим канадцам, которые сталкиваются с подобной ситуацией».
Жоли добавила, что она и бывший премьер-министр Джастин Трюдо лично интересовались и несколько месяцев следили за судьбой осужденных. При этом дипломат добавила, что не готова предоставить больше информации, поскольку семьи казненных попросили сохранять конфиденциальность.
«Конечно, наши сердца и мысли с семьями», — сказала она.
Посольство Китая в Канаде, комментируя случившееся, выступило против осуждения Оттавой казней и заявило, что канадская сторона должна согласиться с решениями, принятыми судебной системой Китая, если она хочет улучшить отношения между двумя странами.
«Мы призываем канадскую сторону уважать верховенство закона и судебный суверенитет Китая, прекратить делать безответственные замечания, работать в одном направлении с Китаем и совместно содействовать улучшению и развитию китайско-канадских отношений конкретными действиями», — заявили в посольстве.
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