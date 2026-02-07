В Москве арестовали работника аэропорта за финансирование терроризма
Московский суд арестовал инспектора группы организации и внутриобъектового режима авиационной безопасности одного из аэропортов. Его обвинили в финансировании терроризма, следует из документов суда, сообщает «РИА Новости».
Мужчину арестовали в декабре 2025 года. Затем он подал апелляцию, однако апелляционный суд оставил решение в силе. Адвокат просил назначить мужчине домашний арест, однако его оставили в СИЗО.
Мужчине предъявили обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом до 700 тыс. руб. Обвиняемый признался в преступлении и сотрудничает со следствием.
РБК направил запрос в Мосгорсуд.
В октябре 2025 года по аналогичной статье в Москве арестовали уроженца Узбекистана Евгения Цоя. У него дома прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели его мобильный телефон. Из материалов дела следует, что оно касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом на сайте «Революция».
