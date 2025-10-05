 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Уроженца Узбекистана арестовали в Москве за финансирование терроризма

У арестованного за финансирование терроризма уроженца Узбекистана прошли обыски

Уроженца Узбекистана Евгения Цоя арестовали в Москве по обвинению в финансировании терроризма, у него прошли обыски, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

Согласно материалам, Цоя задержали в Москве 5 августа и по решению суда поместили в СИЗО.

«С момента избрания в отношении обвиняемого меры пресечения по уголовному делу <...> получены результаты оперативно-розыскной деятельности; проведен обыск по месту жительства Цоя; произведен осмотр мобильного телефона Цоя; направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг», — говорится в документах.

Как следует из материалов, дело касается событий 2022 года, которые связаны с расчетным счетом «на сайте Революция».

Телеграм-канал с аналогичным названием ведет оппозиционер Вячеслав Мальцев (признан Минюстом иноагентом).

СК и ФСБ задержали подростков в 4 регионах России по статьям о терроризме
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По данным ФСБ, Мальцев создал организацию «Артподготовка» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) и одноименный интернет-проект «с целью организации в России революции».

«Артподготовка» — межрегиональное общественное движение, так же называется видеоблог Мальцева. Движение нигде не зарегистрировано.

В июле 2017 года против Мальцева завели дело по ч. 1 ст. 280.1 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Как заявила ФСБ, члены «Артподготовки» планировали поджоги административных зданий и нападения на сотрудников правоохранительных органов для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.

