США приняли новую стратегию продаж оружия союзникам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет отдавать приоритет в продаже оружия тем странам-партнерам, которые инвестируют в собственную самооборону, сообщает Белый дом.

Указ устанавливает стратегию «Америка прежде всего». Согласно документу, правительство США будет выбирать «приоритетное сотрудничество с партнерами, которые инвестировали в собственную самооборону и играют критически важную роль или находятся в регионе, имеющем географическое значение для реализации стратегии национальной безопасности».

В течение 120 дней после издания указа министры обороны, иностранных дел и торговли США должны разработать и предоставить Трампу каталог продаж приоритетных платформ и систем и наладить тесное сотрудничество с промышленностью. Для контроля за реализацией стратегии и мониторинга сделок будет создана специальная целевая группа по содействию продажам военной техники США.

Кроме того, Вашингтон намерен сократить бюрократические задержки и повысить прозрачность процесса. Согласно указу, министры должны будут публиковать ежеквартальные отчеты, в которых будут указаны показатели эффективности выполнения контрактов на продажу военной техники.

В Белом доме назвали стратегию передачи оружия «новаторской», отметив, что она позволит быстро поставлять оружие американского производства партнерам и союзникам, чтобы те «могли взять на себя ответственность за безопасность своего региона».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что крупные американские оборонные компании должны ускорить разработку и производство оружия или «исчезнуть». Он призвал частных инвесторов делать беспрецедентные прежде вложения в оборонную промышленность и объявил о формировании специализированной «команды по сделкам» для поддержки закупок оружия Пентагоном.