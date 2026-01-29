Nikkei сообщила о многолетних задержках военных поставок Японии от США
США более чем на пять лет задерживают поставки вооружения Японии по 118 контрактам на сумму почти $7,21 млрд. Об этом сообщила Nikkei со ссылкой на расследование Счетной палаты азиатской страны.
Речь идет о закупках по программе Foreign Military Sales, в рамках которой Штаты предоставляют союзникам оружие и военную технику. Nikkei отметила, что для Японии эта программа крайне важна в рамках укрепления обороноспособности, поскольку часть передового военного оборудования Токио сложно произвести самостоятельно.
Поставки оплачивают авансом, по ориентировочной цене при заключении контракта. Окончательный расчет происходит уже после получения военного заказа, а Вашингтон возвращает излишек.
Расследование запланированных поставок 2018–2023 годов показало, что из 519 контрактов, сроки по которым были нарушены к концу 2018 финансового года, 118 так и не были выполнены к концу 2023-го.
В частности, Япония еще в 2019–2020 финансовых годах должна была получить оборудование для технического обслуживания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D. Однако поставку сдвинули на 2024 финансовый год или более поздний срок из-за обстоятельств, возникших у производителя. Из-за этого воздушные силы самообороны Японии вынуждены были использовать оборудование для устаревших самолетов E-2C.
Nikkei связала нарушение сроков с тем, что американским властям потребовалось дополнительное время на заключение контрактов с поставщиками, а также с изменениями производственных планов. Кроме того, поставки могут быть задержаны, если у Штатов не окажется нужной техники в наличии. Их также могут отложить, если Пентагон решит, что передача вооружений помешает планам ВС США.
При этом недавнее ослабление национальной валюты Японии привело к подорожанию запланированных на 2023–2025 финансовые годы поставок на ¥300 млрд ($1,9 млрд) относительно цен на момент заключения контракта. Это произошло из-за того, что закупки по программе FMS зачастую предполагают долгосрочные выплаты в рассрочку.
В конце декабря Япония утвердила рекордный план оборонного бюджета на 2026 год. Он превысил ¥9 трлн ($58 млрд). По сравнению с 2025-м предполагается увеличение расходов на оборону на 9,4%. Если план примет японский парламент, военный бюджет страны станет рекордно высоким второй год подряд. Kyodo связало рост военных расходов с повышением угрозы со стороны Китая и Северной Кореи, а также с требованиями президента США Дональда Трампа увеличить расходы на безопасность.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля