Nikkei сообщила о многолетних задержках военных поставок Японии от США

Расследование Счетной палаты показало, что поставки по 118 контрактам на $7,21 млрд задерживают более чем на пять лет. За это время вооружение, которое должна получить Япония, заметно подорожало из-за ослабления нацвалюты

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

США более чем на пять лет задерживают поставки вооружения Японии по 118 контрактам на сумму почти $7,21 млрд. Об этом сообщила Nikkei со ссылкой на расследование Счетной палаты азиатской страны.

Речь идет о закупках по программе Foreign Military Sales, в рамках которой Штаты предоставляют союзникам оружие и военную технику. Nikkei отметила, что для Японии эта программа крайне важна в рамках укрепления обороноспособности, поскольку часть передового военного оборудования Токио сложно произвести самостоятельно.

Поставки оплачивают авансом, по ориентировочной цене при заключении контракта. Окончательный расчет происходит уже после получения военного заказа, а Вашингтон возвращает излишек.

Расследование запланированных поставок 2018–2023 годов показало, что из 519 контрактов, сроки по которым были нарушены к концу 2018 финансового года, 118 так и не были выполнены к концу 2023-го.

В частности, Япония еще в 2019–2020 финансовых годах должна была получить оборудование для технического обслуживания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D. Однако поставку сдвинули на 2024 финансовый год или более поздний срок из-за обстоятельств, возникших у производителя. Из-за этого воздушные силы самообороны Японии вынуждены были использовать оборудование для устаревших самолетов E-2C.

Nikkei связала нарушение сроков с тем, что американским властям потребовалось дополнительное время на заключение контрактов с поставщиками, а также с изменениями производственных планов. Кроме того, поставки могут быть задержаны, если у Штатов не окажется нужной техники в наличии. Их также могут отложить, если Пентагон решит, что передача вооружений помешает планам ВС США.

При этом недавнее ослабление национальной валюты Японии привело к подорожанию запланированных на 2023–2025 финансовые годы поставок на ¥300 млрд ($1,9 млрд) относительно цен на момент заключения контракта. Это произошло из-за того, что закупки по программе FMS зачастую предполагают долгосрочные выплаты в рассрочку.

В конце декабря Япония утвердила рекордный план оборонного бюджета на 2026 год. Он превысил ¥9 трлн ($58 млрд). По сравнению с 2025-м предполагается увеличение расходов на оборону на 9,4%. Если план примет японский парламент, военный бюджет страны станет рекордно высоким второй год подряд. Kyodo связало рост военных расходов с повышением угрозы со стороны Китая и Северной Кореи, а также с требованиями президента США Дональда Трампа увеличить расходы на безопасность.