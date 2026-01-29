 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Nikkei сообщила о многолетних задержках военных поставок Японии от США

Расследование Счетной палаты показало, что поставки по 118 контрактам на $7,21 млрд задерживают более чем на пять лет. За это время вооружение, которое должна получить Япония, заметно подорожало из-за ослабления нацвалюты
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

США более чем на пять лет задерживают поставки вооружения Японии по 118 контрактам на сумму почти $7,21 млрд. Об этом сообщила Nikkei со ссылкой на расследование Счетной палаты азиатской страны.

Речь идет о закупках по программе Foreign Military Sales, в рамках которой Штаты предоставляют союзникам оружие и военную технику. Nikkei отметила, что для Японии эта программа крайне важна в рамках укрепления обороноспособности, поскольку часть передового военного оборудования Токио сложно произвести самостоятельно.

Поставки оплачивают авансом, по ориентировочной цене при заключении контракта. Окончательный расчет происходит уже после получения военного заказа, а Вашингтон возвращает излишек.

Зачем Япония захотела обзавестись ядерным оружием
Политика
Санаэ Такаити

Расследование запланированных поставок 2018–2023 годов показало, что из 519 контрактов, сроки по которым были нарушены к концу 2018 финансового года, 118 так и не были выполнены к концу 2023-го.

В частности, Япония еще в 2019–2020 финансовых годах должна была получить оборудование для технического обслуживания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D. Однако поставку сдвинули на 2024 финансовый год или более поздний срок из-за обстоятельств, возникших у производителя. Из-за этого воздушные силы самообороны Японии вынуждены были использовать оборудование для устаревших самолетов E-2C.

Nikkei связала нарушение сроков с тем, что американским властям потребовалось дополнительное время на заключение контрактов с поставщиками, а также с изменениями производственных планов. Кроме того, поставки могут быть задержаны, если у Штатов не окажется нужной техники в наличии. Их также могут отложить, если Пентагон решит, что передача вооружений помешает планам ВС США.

При этом недавнее ослабление национальной валюты Японии привело к подорожанию запланированных на 2023–2025 финансовые годы поставок на ¥300 млрд ($1,9 млрд) относительно цен на момент заключения контракта. Это произошло из-за того, что закупки по программе FMS зачастую предполагают долгосрочные выплаты в рассрочку.

В конце декабря Япония утвердила рекордный план оборонного бюджета на 2026 год. Он превысил ¥9 трлн ($58 млрд). По сравнению с 2025-м предполагается увеличение расходов на оборону на 9,4%. Если план примет японский парламент, военный бюджет страны станет рекордно высоким второй год подряд. Kyodo связало рост военных расходов с повышением угрозы со стороны Китая и Северной Кореи, а также с требованиями президента США Дональда Трампа увеличить расходы на безопасность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Романов Илья
Материалы по теме
Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений
Политика
Почему Япония приняла рекордный военный бюджет и на что его потратит
Политика
Daily Mail узнал, что британская база не может принять ядерное оружие США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Сотрудникам ICE в Миннесоте запретили контактировать с «агитаторами» Общество, 08:31
Приток валюты повлиял на денежную массу. Что это значит для ставки ЦБПодписка на РБК, 08:30
Как компании простить долг и не привлечь внимание ФНСПодписка на РБК, 08:27
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Банковский сектор пережил масштабную реструктуризацию кадровПодписка на РБК, 08:07
Nikkei сообщила о многолетних задержках военных поставок Японии от США Политика, 08:02
Дипломат рассказал о единственном канале связи между НАТО и Россией Политика, 08:01
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Цены на золото впервые в истории превысили $5600 за унцию Инвестиции, 07:52
Армия Венесуэлы присягнула на верность Делси Родригес Политика, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Брокеры устранили налоговый казус при обложении дохода по акциям X5 Инвестиции, 07:30
«Множество позитивных сигналов». Почему могут взлететь акции «Газпрома»Подписка на РБК, 07:30
Над Россией за ночь уничтожили девять беспилотников Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23