Трамп заявил, что ожидает развития в мирных переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Прошедшую в Абу-Даби встречу он охарактеризовал положительно.

«У нас были очень-очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти», — сказал он журналистам на борту самолета. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Второй раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. На повестке были экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня.

По итогам переговоров стороны договорились возобновить линию оперативных контактов между военными двух стран и провели обмен пленными.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразили глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам собеседника ТАСС, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца.