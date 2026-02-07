Трамп заявил, что ожидает развития в мирных переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Прошедшую в Абу-Даби встречу он охарактеризовал положительно.
«У нас были очень-очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти», — сказал он журналистам на борту самолета. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.
Второй раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. На повестке были экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня.
По итогам переговоров стороны договорились возобновить линию оперативных контактов между военными двух стран и провели обмен пленными.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразили глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам собеседника ТАСС, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах