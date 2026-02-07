 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что ожидает развития в мирных переговорах по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает развития переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Прошедшую в Абу-Даби встречу он охарактеризовал положительно.

«У нас были очень-очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти», — сказал он журналистам на борту самолета. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

Чем завершился второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби
Политика
Фото:МИД ОАЭ

Второй раунд трехсторонних переговоров США, России и Украины состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. На повестке были экономические аспекты, территориальный вопрос и механизм прекращения огня.

По итогам переговоров стороны договорились возобновить линию оперативных контактов между военными двух стран и провели обмен пленными.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразили глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам собеседника ТАСС, на выработку мирного плана потребуется как минимум полтора месяца.

