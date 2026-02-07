Губернатор сообщил об отражении налета дронов в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили над Ростовской областью четыре беспилотника, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны были уничтожены над Чертковским, Боковским, Кашарским и Шолоховским районами. Глава региона добавил, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — написал он.

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. 5 февраля из-за дронов пострадал водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.