В шести городах Ростовской области отразили атаку дронов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили более 30 беспилотников над Ростовской областью, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
Помимо Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, о которых ранее сообщал губернатор, атаке дронов ВСУ подверглись районы Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносульский, Зерноградский, а также города Каменск-Шахтинский и Шахты.
Информация о последствиях уточняется, добавил Слюсарь.
В Батайске при атаке дронов в ночь на 5 февраля пострадал водитель грузовика — он был ранен при падении фрагментов беспилотника. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет. Также повреждения получили пять автомобилей.
По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 95 украинских беспилотников.
