В шести городах Ростовской области отразили атаку дронов

Средства ПВО минувшей ночью сбили более 30 беспилотников над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили более 30 беспилотников над Ростовской областью, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Помимо Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, о которых ранее сообщал губернатор, атаке дронов ВСУ подверглись районы Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносульский, Зерноградский, а также города Каменск-Шахтинский и Шахты.

Информация о последствиях уточняется, добавил Слюсарь.

В Батайске при атаке дронов в ночь на 5 февраля пострадал водитель грузовика — он был ранен при падении фрагментов беспилотника. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет. Также повреждения получили пять автомобилей.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 95 украинских беспилотников.