0

Трамп осудил опубликованное на его странице видео обезьяны с лицом Обамы

Американский президент Дональд Трамп осудил видео, опубликованное в его аккаунте в соцсети Truth Social, на котором бывший глава государства Барак Обама и его супруга Мишель Обама изображены в виде обезьян.

Пост был опубликован накануне, 6 февраля, однако позже его удалили.

«Конечно, осуждаю», — ответил он на борту самолета Air Force One на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп объяснил, что он, как и другие сотрудники, отвечающие за публикации в его соцсетях, увидел только первую часть видео, которая была посвящена вбросам бюллетеней на выборах 2020 года. «Если бы они посмотрели [видео], они бы увидели [концовку]. И, вероятно, у них хватило бы ума убрать ее», — сказал он.

Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы
Политика
Фото:realDonaldTrump / Truth Social

Трамп заявил, что не будет объясняться и предположил, что отрывок был пародией на мультфильм «Король Лев». Так же публикацию ранее объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала она.

Reuters со ссылкой на советника Трампа пишет, что президент не видел видео до его публикации. 

