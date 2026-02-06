 Перейти к основному контенту
Белый дом дал совет обвинившим Трампа из-за видео обезьяны с лицом Обамы

Белый дом: видео обезьяны с лицом Обамы, опубликованное Трампом — «интернет-мем»
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Белый дом отверг обвинения в расизме из-за видеоролика, опубликованного президентом США Дональдом Трампом, в котором бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстали в образе двух обезьян. Об этом сообщает CNBC.

«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она также назвала возмущение «фальшивым».

«Пожалуйста, прекратите это фальшивое возмущение и займитесь сегодня чем‑нибудь, что действительно имеет значение для американской общественности», — сказала Левитт.

Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы
Политика
Фото:realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик, в конце которого бывший президент Барак Обама и его жена Мишель появляются в образе обезьян.

Этот фрагмент вставлен в короткое видео с утверждениями о подтасовках на выборах президента США 2020 года. Кадр появляется на несколько мгновений после того, как ролик о выборах «смахивается» вверх, а затем продолжается. В момент появления четы Обама звучит песня «The Lion Sleeps Tonight», использовавшаяся в мультфильме «Король Лев».

Антонина Сергеева
Дональд Трамп Белый дом Барак Обама Мишель Обама США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Барак Обама фото
Барак Обама
экс-президент, политик
4 августа 1961 года
Мишель Обама фото
Мишель Обама
юрист, бывшая первая леди США
17 января 1964 года
