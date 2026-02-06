Белый дом дал совет обвинившим Трампа из-за видео обезьяны с лицом Обамы

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Белый дом отверг обвинения в расизме из-за видеоролика, опубликованного президентом США Дональдом Трампом, в котором бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстали в образе двух обезьян. Об этом сообщает CNBC.

«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она также назвала возмущение «фальшивым».

«Пожалуйста, прекратите это фальшивое возмущение и займитесь сегодня чем‑нибудь, что действительно имеет значение для американской общественности», — сказала Левитт.

Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик, в конце которого бывший президент Барак Обама и его жена Мишель появляются в образе обезьян.

Этот фрагмент вставлен в короткое видео с утверждениями о подтасовках на выборах президента США 2020 года. Кадр появляется на несколько мгновений после того, как ролик о выборах «смахивается» вверх, а затем продолжается. В момент появления четы Обама звучит песня «The Lion Sleeps Tonight», использовавшаяся в мультфильме «Король Лев».