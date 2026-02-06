Белый дом дал совет обвинившим Трампа из-за видео обезьяны с лицом Обамы
Белый дом отверг обвинения в расизме из-за видеоролика, опубликованного президентом США Дональдом Трампом, в котором бывший президент Барак Обама и его жена Мишель предстали в образе двух обезьян. Об этом сообщает CNBC.
«Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она также назвала возмущение «фальшивым».
«Пожалуйста, прекратите это фальшивое возмущение и займитесь сегодня чем‑нибудь, что действительно имеет значение для американской общественности», — сказала Левитт.
Президент США Дональд Трамп ранее опубликовал в соцсети Truth Social видеоролик, в конце которого бывший президент Барак Обама и его жена Мишель появляются в образе обезьян.
Этот фрагмент вставлен в короткое видео с утверждениями о подтасовках на выборах президента США 2020 года. Кадр появляется на несколько мгновений после того, как ролик о выборах «смахивается» вверх, а затем продолжается. В момент появления четы Обама звучит песня «The Lion Sleeps Tonight», использовавшаяся в мультфильме «Король Лев».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах