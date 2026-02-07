Reuters: Зеленский уверен в своей победе на президентских выборах

Reuters узнал об уверенности Зеленского в победе на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов и уверен в своей победе, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Зеленский, чья поддержка снизилась с начала конфликта, но по-прежнему значительно превышает 50%, уверен в своей победе», — передает агентство.

Как уточнили пять чиновников, на переговорах в Абу-Даби украинская и американская делегации обсудили возможность единовременного проведения выборов и референдума, на который вынесут мирное соглашение. Два источника уточнили, что американская сторона предложила провести мероприятия в мае.

По оценке нескольких осведомленных лиц, предложенный график является нереалистичным, пишет агентство. Как отметил один из источников, «американцы слишком спешат», поскольку подготовка мероприятия займет более значительное время.

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, одна были перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. США неоднократно ставили вопрос о проведении выборов с момента прихода к власти президента Дональда Трампа. Россия предъявляет аналогичные требования.

В декабре прошлого года Верховная Рада начала подготовку законопроекта о выборах в условиях военного положения.