За вечер над Россией сбили 20 дронов
Вечером 6 февраля силы ПВО сбили над тремя российскими регионами 20 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов уничтожили над Белгородской областью и по пять — над Брянской и Курской областями.
В 21:23 мск пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги приостанавливает прием и выпуск самолетов — аэропорты регулярно вводят временные ограничения при угрозе ударов беспилотниками.
Спустя менее трех часов, в 00:04 мск, ограничительные меры ввели в аэропорту Волгограда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах