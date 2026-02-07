За вечер над Россией сбили 20 дронов

Вечером 6 февраля силы ПВО сбили над тремя российскими регионами 20 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов уничтожили над Белгородской областью и по пять — над Брянской и Курской областями.

В 21:23 мск пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги приостанавливает прием и выпуск самолетов — аэропорты регулярно вводят временные ограничения при угрозе ударов беспилотниками.

Спустя менее трех часов, в 00:04 мск, ограничительные меры ввели в аэропорту Волгограда.