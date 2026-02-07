 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За вечер над Россией сбили 20 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Вечером 6 февраля силы ПВО сбили над тремя российскими регионами 20 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В период с 20:00 до 23:00 мск десять дронов уничтожили над Белгородской областью и по пять — над Брянской и Курской областями.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 38 украинских дронов
Политика

В 21:23 мск пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорт Калуги приостанавливает прием и выпуск самолетов — аэропорты регулярно вводят временные ограничения при угрозе ударов беспилотниками.

Спустя менее трех часов, в 00:04 мск, ограничительные меры ввели в аэропорту Волгограда.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники Белгородская область Брянская область Курская область
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Огонь Олимпийских игр зажгли в Милане и Кортина-д'Ампеццо Спорт, 01:27
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборную США и Вэнса освистали во время церемонии открытия Олимпиады-2026 Спорт, 01:11
Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии Политика, 01:06
При налете дронов на Курскую область погиб мужчина Политика, 00:58
Президент Италии объявил Олимпийские игры открытыми Спорт, 00:55
Танкеры ускорили транзит через Ормузский пролив рядом с Ираном Политика, 00:54
Американский посол пригрозил Польше «выводом солдат» из-за слов о Трампе Политика, 00:43
Кто из россиян стал знаменосцем других стран на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:38
США оштрафуют подрядчиков за задержку боеприпасов для Украины Политика, 00:34
За вечер над Россией сбили 20 дронов Политика, 00:27
Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео Спорт, 00:25
США и Украина обсудили достижение мира в марте Политика, 00:14
Истории в Telegram стали доступны россиянам без платной подписки Общество, 00:10