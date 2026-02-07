 Перейти к основному контенту
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,6 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6 2 14 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,9 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео

Появились кадры с формой спортсменов на Играх-2026
Сюжет
Олимпиада-2026

Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео
Video

Олимпийские игры — арена не только для спортсменов, которые стремятся продемонстрировать наилучшие результаты, но и для дизайнеров. Какую экипировку подготовили для олимпийских команд модельеры разных стран в эфире телеканала РБК обсудили олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов и шеф-редактор РБК-Стиль Екатерина Воробьева.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии страна-хозяйка представлена делегацией из 195 спортсменов, что является одним из крупнейших представительств после США и Канады. Итальянские спортсмены будут выступать в форме EA7 Emporio Armani. Бренд выступает официальным экипировщиком сборной с 2012 года. Коллекция стала одной из последних работ Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года.

Экипировку для сборной США подготовил Ralph Lauren. Американских спортсменов бренд одевает с 2008 года, Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо уже десятые для бренда. Канадскую олимпийскую и паралимпийскую сборные третьи Игры подряд экипирует спортивный бренд Lululemon.

Зимняя Олимпиада-2026: как выглядит форма спортсменов из разных стран
Стиль
Форма спортсменов Олимпийской сборной Монголии (слева) и&nbsp;Исландии

Особе место заняла форма спортсменов из Монголии. За экипировку команды вновь взялся монгольский бренд Goyol Cashmere. При создании коллекции дизайнеры черпали вдохновение в одежде Великой Монгольской империи XIII—XV веков: костюмы темно-синего цвета отделаны шелковой каймой с вышивкой мотивами рога.

В конце 2025 года Олимпийский комитет России объявил, что поставщиком экипировки сборной России вновь будет Bosco. Компания одевала российских спортсменов на протяжении 16 лет, но в 2017 году контракт был расторгнут. Новое соглашение заключено на два олимпийских цикла, но на Олимпиаде-2026 российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе: по правилам МОК, им запрещено использовать национальную символику — флаг, герб и триколор.

XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Впервые в истории они проходят в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо, но их география будет значительно шире: к основным центрам также добавятся Ливиньо, Бормио, Предаццо и Тезеро. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
Олимпийская форма Олимпиада-2026 экипировка
