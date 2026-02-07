Олимпийская мода: как будут выглядеть спортсмены на Играх-2026. Видео

Video

Олимпийские игры — арена не только для спортсменов, которые стремятся продемонстрировать наилучшие результаты, но и для дизайнеров. Какую экипировку подготовили для олимпийских команд модельеры разных стран в эфире телеканала РБК обсудили олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов и шеф-редактор РБК-Стиль Екатерина Воробьева.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии страна-хозяйка представлена делегацией из 195 спортсменов, что является одним из крупнейших представительств после США и Канады. Итальянские спортсмены будут выступать в форме EA7 Emporio Armani. Бренд выступает официальным экипировщиком сборной с 2012 года. Коллекция стала одной из последних работ Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года.

Экипировку для сборной США подготовил Ralph Lauren. Американских спортсменов бренд одевает с 2008 года, Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо уже десятые для бренда. Канадскую олимпийскую и паралимпийскую сборные третьи Игры подряд экипирует спортивный бренд Lululemon.

Особе место заняла форма спортсменов из Монголии. За экипировку команды вновь взялся монгольский бренд Goyol Cashmere. При создании коллекции дизайнеры черпали вдохновение в одежде Великой Монгольской империи XIII—XV веков: костюмы темно-синего цвета отделаны шелковой каймой с вышивкой мотивами рога.

В конце 2025 года Олимпийский комитет России объявил, что поставщиком экипировки сборной России вновь будет Bosco. Компания одевала российских спортсменов на протяжении 16 лет, но в 2017 году контракт был расторгнут. Новое соглашение заключено на два олимпийских цикла, но на Олимпиаде-2026 российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе: по правилам МОК, им запрещено использовать национальную символику — флаг, герб и триколор.

XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Впервые в истории они проходят в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо, но их география будет значительно шире: к основным центрам также добавятся Ливиньо, Бормио, Предаццо и Тезеро. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).