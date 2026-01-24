Как выглядит экипировка российских спортсменов к Олимпиаде. Фотогалерея
Олимпийский комитет России и компания Bosco di Ciliegi подписали контракт о поставке формы для сборных России. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Новая коллекция экипировки называется «Золотое наследие»
Олимпийский комитет России (ОКР) и компания Bosco di Ciliegi подписали контракт о поставке формы для сборных России. Церемония прошла в Калуге на фабрике «Мануфактуры Bosco». Свои подписи поставили гендиректор ОКР Роман Крамарь и исполнительный директор «Мануфактуры Bosco» Юлия Демидова.
Документ закрепляет возвращение бренда Bosco в статус официального поставщика экипировки для олимпийской и паралимпийской российских сборных. Соглашение будет действовать в течение двух олимпийских циклов.
При подписании контракта присутствовали глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев, председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Новая коллекция олимпийской экипировки получила название «Золотое наследие». В ее основе — образы, вдохновлявшие российских чемпионов на Олимпийских играх в Сочи, Ванкувере, Турине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Комплект экипировки состоит 28 элементов, включая пуховики, куртки, ветровки, жилеты, костюмы для тренировки, термобелье, футболки и др. Дополнительно предусмотрены обувь и аксессуары: кроссовки, шапки, бейсболки, сумки, рюкзаки и полотенца.
Председатель координационного совета Bosco di Ciliegi заявил, что акцент на золоте был сделан сознательно. «Раньше золотой цвет у спортсмена ассоциировался только с медалью, а теперь он появляется и в экипировке. Это новый, более смелый символический шаг», — объяснил Куснирович.
Одежда производится на Мануфактурах Bosco в Калужской области с использованием отечественных материалов.
«Мы гордимся тем, что Калужская область с помощью наших друзей из «Мануфактур Боско» снова становится родиной олимпийского духа. Калужанки будут шить, создавать форму, доспехи, в которых герои-олимпийцы будут возвращать то, что у нас постоянно пытаются отнять — славу и победы российского спорта», — сказал Шапша.
Компания Bosco являлась официальным экипировщиком сборной команды России с 2002 по 2016 год. За этот период российские спортсмены выступали в форме бренда на восьми Олимпийских играх.
В форме Bosco российские спортсмены появились в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де- Жанейро (2016).
В феврале 2017 года у Bosco истек контракт с Олимпийским комитетом России. После этого ОКР подписал соглашение с компанией Zasport. Оно было рассчитано до 2025 года. В июле прошлого года ОКР сообщил, что договор о сотрудничестве расторгнут по соглашению сторон.
Дегтярев отметил, что возвращение Bosco стало результатом запроса со стороны спортивного сообщества. «Сейчас мы будем стараться успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную, которая выступит на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо», — заявил министр.
«Восемь [международных] федераций допустили нас [с национальной символикой] в юниорах, в дзюдо мы допущены в полном составе. В октябре мы готовимся к юношеским Олимпийским играм в Дакаре. Команда будет в этой форме. Видно, что производство высокого качества», — отметил председатель ОКР.
Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. По словам Дегтярева, максимальное количество российских спортсменов на играх составит 13 человек.
