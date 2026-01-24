Как выглядит экипировка российских спортсменов к Олимпиаде. Фотогалерея

В феврале 2017 года у Bosco истек контракт с Олимпийским комитетом России. После этого ОКР подписал соглашение с компанией Zasport. Оно было рассчитано до 2025 года. В июле прошлого года ОКР сообщил, что договор о сотрудничестве расторгнут по соглашению сторон.