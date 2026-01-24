 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,85 x 3,95 2 1,93 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,8 x 4,2 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,16 x 52 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,29 x 64 2 3,75
Олимпиада-2026⁠,
0

Как выглядит экипировка российских спортсменов к Олимпиаде. Фотогалерея

Как выглядит экипировка российских спортсменов к Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026

Олимпийский комитет России и компания Bosco di Ciliegi подписали контракт о поставке формы для сборных России. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Новая коллекция экипировки называется «Золотое наследие»
Олимпийский комитет России (ОКР) и компания Bosco di Ciliegi подписали контракт о поставке формы для сборных России. Церемония прошла в Калуге на фабрике &laquo;Мануфактуры Bosco&raquo;. Свои подписи поставили гендиректор ОКР Роман Крамарь и исполнительный директор &laquo;Мануфактуры Bosco&raquo; Юлия Демидова.
Фото: Bosco

Олимпийский комитет России (ОКР) и компания Bosco di Ciliegi подписали контракт о поставке формы для сборных России. Церемония прошла в Калуге на фабрике «Мануфактуры Bosco». Свои подписи поставили гендиректор ОКР Роман Крамарь и исполнительный директор «Мануфактуры Bosco» Юлия Демидова.

Документ закрепляет возвращение бренда Bosco в статус официального поставщика экипировки для олимпийской и паралимпийской российских сборных. Соглашение будет действовать в течение двух олимпийских циклов.
Фото: Bosco

Документ закрепляет возвращение бренда Bosco в статус официального поставщика экипировки для олимпийской и паралимпийской российских сборных. Соглашение будет действовать в течение двух олимпийских циклов.

При подписании контракта присутствовали глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев, председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Фото: Bosco

При подписании контракта присутствовали глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев, председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Новая коллекция олимпийской экипировки получила название &laquo;Золотое наследие&raquo;. В ее основе&nbsp;&mdash; образы, вдохновлявшие российских чемпионов на Олимпийских играх в Сочи, Ванкувере, Турине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Фото: Bosco

Новая коллекция олимпийской экипировки получила название «Золотое наследие». В ее основе — образы, вдохновлявшие российских чемпионов на Олимпийских играх в Сочи, Ванкувере, Турине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Комплект экипировки состоит 28 элементов, включая пуховики, куртки, ветровки, жилеты, костюмы для тренировки, термобелье, футболки и др.&nbsp;Дополнительно предусмотрены обувь и аксессуары: кроссовки, шапки, бейсболки, сумки, рюкзаки и полотенца.
Фото: Bosco

Комплект экипировки состоит 28 элементов, включая пуховики, куртки, ветровки, жилеты, костюмы для тренировки, термобелье, футболки и др. Дополнительно предусмотрены обувь и аксессуары: кроссовки, шапки, бейсболки, сумки, рюкзаки и полотенца.

Председатель координационного совета Bosco di Ciliegi заявил, что акцент на золоте был сделан сознательно. &laquo;Раньше золотой цвет у спортсмена ассоциировался только с медалью, а теперь он появляется и в экипировке. Это новый, более смелый символический шаг&raquo;,&nbsp;&mdash; объяснил Куснирович.
Фото: Bosco

Председатель координационного совета Bosco di Ciliegi заявил, что акцент на золоте был сделан сознательно. «Раньше золотой цвет у спортсмена ассоциировался только с медалью, а теперь он появляется и в экипировке. Это новый, более смелый символический шаг», — объяснил Куснирович.

Одежда производится на Мануфактурах Bosco в Калужской области с использованием отечественных материалов.
Фото: Bosco

Одежда производится на Мануфактурах Bosco в Калужской области с использованием отечественных материалов.

&laquo;Мы гордимся тем, что Калужская область с помощью наших друзей из &laquo;Мануфактур Боско&raquo; снова становится родиной олимпийского духа. Калужанки будут шить, создавать форму, доспехи, в которых герои-олимпийцы будут возвращать то, что у нас постоянно пытаются отнять&nbsp;&mdash; славу и победы российского спорта&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Шапша.
Фото: Bosco

«Мы гордимся тем, что Калужская область с помощью наших друзей из «Мануфактур Боско» снова становится родиной олимпийского духа. Калужанки будут шить, создавать форму, доспехи, в которых герои-олимпийцы будут возвращать то, что у нас постоянно пытаются отнять — славу и победы российского спорта», — сказал Шапша.

Компания Bosco являлась официальным экипировщиком сборной команды России с 2002 по 2016 год. За этот период российские спортсмены выступали в форме бренда на восьми Олимпийских играх.
Фото: Bosco

Компания Bosco являлась официальным экипировщиком сборной команды России с 2002 по 2016 год. За этот период российские спортсмены выступали в форме бренда на восьми Олимпийских играх.

В форме Bosco российские спортсмены появились в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де- Жанейро (2016).
Фото: Bosco

В форме Bosco российские спортсмены появились в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де- Жанейро (2016).

В феврале 2017 года у Bosco истек контракт с Олимпийским комитетом России. После этого ОКР подписал соглашение с компанией Zasport. Оно было рассчитано до 2025 года. В июле прошлого года ОКР сообщил, что договор о сотрудничестве расторгнут по соглашению сторон.
Фото: Bosco

В феврале 2017 года у Bosco истек контракт с Олимпийским комитетом России. После этого ОКР подписал соглашение с компанией Zasport. Оно было рассчитано до 2025 года. В июле прошлого года ОКР сообщил, что договор о сотрудничестве расторгнут по соглашению сторон.

Дегтярев отметил, что возвращение Bosco стало результатом запроса со стороны спортивного сообщества. &laquo;Сейчас мы будем стараться успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную, которая выступит на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д&rsquo;Ампеццо&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил министр.
Фото: Bosco

Дегтярев отметил, что возвращение Bosco стало результатом запроса со стороны спортивного сообщества. «Сейчас мы будем стараться успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную, которая выступит на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо», — заявил министр.

&laquo;Восемь [международных] федераций допустили нас [с национальной символикой] в юниорах, в дзюдо мы допущены в полном составе. В октябре мы готовимся к юношеским Олимпийским играм в Дакаре. Команда будет в этой форме. Видно, что производство высокого качества&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил председатель ОКР.
Фото: Bosco

«Восемь [международных] федераций допустили нас [с национальной символикой] в юниорах, в дзюдо мы допущены в полном составе. В октябре мы готовимся к юношеским Олимпийским играм в Дакаре. Команда будет в этой форме. Видно, что производство высокого качества», — отметил председатель ОКР.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. По словам Дегтярева, максимальное количество российских спортсменов на играх составит 13 человек.
Фото: Bosco

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. По словам Дегтярева, максимальное количество российских спортсменов на играх составит 13 человек.

Фото: Bosco
Фото: Bosco

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Теги
мультимедиа Олимпийский комитет России (ОКР) Олимпиада-2026
Материалы по теме
Дегтярев назвал максимальное число участников Олимпиады-2026 от России
Спорт
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Возвращение Bosco. Как компания 15 лет одевала российских олимпийцев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Сын Александра Олейникова рассказал, где и когда похоронят отца Общество, 14:49
Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре Спорт, 14:41
Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии Политика, 14:30
Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины Политика, 14:25
В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма Общество, 14:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера Спорт, 14:08
На переговорах в ОАЭ по Украине проработают несколько документов по миру Политика, 14:06
Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся Политика, 14:04
В Коми скончалась еще одна пострадавшая от взрыва гранаты в центре МВД Общество, 14:00
«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 13:52
Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде Спорт, 13:45
ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби Политика, 13:39