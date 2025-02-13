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Общество ,  
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Во французском Гренобле в результате взрыва в баре пострадали 12 человек

Взрыв произошел в баре-ресторане Aksehir в Олимпийской деревне на юге французского города Гренобль, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на местные власти.

По данным радиостанции, в бар бросили гранату, в результате взрыва пострадали не менее 12 человек, шесть из которых получили серьезные ранения. На месте происшествия работают 80 пожарных.

Заместитель прокурора города Туре де Куси заявил, что, по одной из гипотез, преступление может быть связано с наркоторговлей. По его словам, у мужчины, бросившего гранату, был при себе автомат Калашникова, но тот не воспользовался оружием.

Мэр города осудил преступление и назвал его актом «неслыханного насилия».

Возле синагоги на юге Франции произошел взрыв
Политика
Фото:Manon Cruz / Reuters

В августе 2024 года в курортном городе Ла-Гранд-Мотт на юге Франции произошел взрыв возле синагоги. Тогда власти расценили это как теракт. France 24 сообщило, что в стоящей рядом с синагогой машине взорвался газовый баллон, в результате чего ранения получил сотрудник правоохранительных органов.

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Франция Гренобль пострадавшие взрыв
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