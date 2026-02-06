Фигурантов дела о продаже тел из морга в Петербурге на органы арестовали

Андрей Кавецкий (Фото: SPbGS / Telegram)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы Андрея Кавецкого, задержанного ранее по делу о продаже невостребованных тел для изъятия органов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Кавецкий будет находиться под стражей до 4 апреля 2026 года. В суде он возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также суд арестовал участника ООО «Анабиоз» Станислава Маслова. По данным следствия, Маслов и другие неустановленные лица склонили Кавецкого к продаже частей тела трупов за получение систематических вознаграждений, каждое из которых было не менее 500 тыс. руб. Маслов также будет находиться под стражей до 4 апреля 2026 года.

Кавецкого и Маслова задержали в пятницу, 6 февраля. В ходе обысков на их рабочих местах обнаружили и изъяли части тел.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по следующим статьям:

п. «е» ч. 3 ст. 286 — превышение должностных полномочий;

п. «в» ч. 5 ст. 290 — получение взятки;

п. «б» ч. 4 ст. 291 — дача взятки;

ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 — подстрекательство к превышению полномочий.