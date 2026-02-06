 Перейти к основному контенту
0

В Петербурге патологоанатома задержали за продажу тел на органы

В Петербурге патологоанатома задержали за продажу тел на органы
Video

В Санкт-Петербурге задержали заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы и одного из учредителей коммерческой организации по делу о продаже невостребованных тел для изъятия органов, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, представитель коммерческой структуры уговорами и подкупом склонил заведующего патологоанатомическим отделением к передаче тел с целью изъятия внутренних органов и костных тканей. В ведомстве полагают, что за это заведующий систематически получал денежное вознаграждение в размере не менее 500 тыс. руб.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по следующим статьям УК:

  • п. «е» ч. 3 ст. 286 — превышение должностных полномочий;
  • п. «в» ч. 5 ст. 290 — получение взятки;
  • п. «б» ч. 4 ст. 291 — дача взятки;
  • ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 — подстрекательство к превышению полномочий.

В ходе обысков на рабочих местах подозреваемых были обнаружены и изъяты части тел. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники морга в Таганроге стали фигурантами дела о вымогательстве
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В сентябре 2025 года в Советский районный суд Владивостока направили дело в отношении двух сотрудников морга, обвиняемых в надругательстве над телом умершего.

По версии следствия, работники бюро судебно-медицинской экспертизы действовали по предварительному сговору. Одна из фигуранток договорилась о помещении в тело умершего пакета с ритуальными предметами и привлекла к этому коллегу, поместившего сверток в грудную полость и зашившего разрез. Пакет обнаружили при бальзамировании. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Плугина Ирина
Санкт-Петербург Следственный комитет морг торговля задержание
