Сотрудники морга в Таганроге стали фигурантами дела о вымогательстве
В отношении руководителя и сотрудников морга в Таганроге возбудили дело о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.
По версии следствия, сотрудники ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» систематически требовали взятки за ускорение процесса выдачи умерших и их подготовку к захоронению и присваивали денежные средства.
Дело завели по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки с вымогательством), которая предусматривает максимальное наказание лишение свободы на 12 лет.
РБК направил запрос в Таганрогское отделение ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
7 февраля местный портал «161.ru» писал об обысках в морге Таганрога и изъятии компьютеров и документации. Источники издания утверждали, что, в частности, сотрудники учреждения вымогали взятки за дополнительные услуги, такие как грим и бальзамирование тела. Преступная схема работала с 2020 года, фигуранты могли заработать на ней порядка 70 млн руб., отмечал «161.ru».
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