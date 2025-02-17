Сотрудники морга в Таганроге стали фигурантами дела о вымогательстве

ФСБ: дело о вымогательстве взятки завели против сотрудников морга в Таганроге

Против начальника и сотрудников морга в Таганроге возбудили дело о вымогательстве взятки. По версии следствия, они требовали деньги за ускорение выдачи тел и их подготовку к захоронению

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В отношении руководителя и сотрудников морга в Таганроге возбудили дело о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, сотрудники ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» систематически требовали взятки за ускорение процесса выдачи умерших и их подготовку к захоронению и присваивали денежные средства.

Дело завели по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки с вымогательством), которая предусматривает максимальное наказание лишение свободы на 12 лет.

РБК направил запрос в Таганрогское отделение ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

7 февраля местный портал «161.ru» писал об обысках в морге Таганрога и изъятии компьютеров и документации. Источники издания утверждали, что, в частности, сотрудники учреждения вымогали взятки за дополнительные услуги, такие как грим и бальзамирование тела. Преступная схема работала с 2020 года, фигуранты могли заработать на ней порядка 70 млн руб., отмечал «161.ru».