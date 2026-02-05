 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский ответил на идею признания Донбасса российским «всеми странами»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Источник ТАСС сообщил, что Россия на переговорах желает признания российского суверенитета над Донбассом «всеми странами». Зеленский исключил возможность такого сценария
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Признание другими странами Донбасса как части России «ничего не даст», заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Во-первых, все этого не будут делать, как сказал мой польский коллега. А во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину важные документы», — сказал он.

Россия присоединила Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области осенью 2022 года. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести свои войска из этих регионов.

В Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США
Политика
Фото:Reuters

4–5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Источник ТАСС рассказал, что для России «аспект с признанием Донбасса всеми странами» является «очень важным».

Зеленский отвергал возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Киев не отдаст эти территории «без боя». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявление Зеленского сказал, что Запорожская АЭС уже больше двух лет находится под контролем России. Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, добавил он.

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в Абу-Даби 23–24 января. Главной темой встречи был территориальный вопрос.

Путин говорил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области в любом случае будут заняты российскими войсками. «Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал он в декабре.

