 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски

Питер Мандельсон и Джеффри Эпштейн
Питер Мандельсон и Джеффри Эпштейн (Фото: justice.gov)

Британская полиция провела обыски в двух жилых объектах, связанных с бывшим послом в США Питером Мандельсоном, сообщает CNN.

Следственные действия идут в рамках расследования злоупотребления служебным положением. Мандельсона подозревают в передаче финансисту Джеффри Эпштейну значимой для рынков правительственной информации на фоне финансового кризиса 2008 года.

«Могу подтвердить, что сотрудники управления по расследованию особо сложных преступлений столичной полиции проводят обыски по ордерам по двум адресам — в районе Уилтшира и в районе Кэмдена», — заявила в пятницу заместитель помощника комиссара лондонской полиции Хейли Стюарт.

72-летний Мандельсон не арестован, расследование продолжается.

Британский премьер Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, несмотря на то, что о его дружбе с Эпштейном к тому времени уже было хорошо известно. Причем дружба продолжалась и после того, как финансист в 2008 году был осужден за склонение к проституции несовершеннолетней.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Зеленский после критики Воздушных сил Украины пообещал кадровые решения Политика, 20:46
Экс-замминистра юстиции Тропина нашли мертвым в квартире в Москве Политика, 20:39
В Венгрии назвали «скандальным» отказ украинки пожимать руку сопернице Спорт, 20:34
Дэвис и Смолкин пожаловались на запах сигарет в Олимпийской деревне Спорт, 20:33
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест Общество, 20:30
Песков не подтвердил слова Зеленского о мирных переговорах в США Политика, 20:20
Открытие зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Онлайн Спорт, 20:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски Политика, 20:00
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
РСТ ответил на данные о сотнях застрявших на Кубе россиян Общество, 19:52
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии Общество, 19:47
Вторая ракетка России вышла в финал турнира в Абу-Даби Спорт, 19:44
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе Технологии и медиа, 19:37
WSJ сообщила о назревании второй волны протестов в Иране Политика, 19:35