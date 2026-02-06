У дружившего с Эпштейном экс-посла Великобритании в США прошли обыски

Питер Мандельсон и Джеффри Эпштейн (Фото: justice.gov)

Британская полиция провела обыски в двух жилых объектах, связанных с бывшим послом в США Питером Мандельсоном, сообщает CNN.

Следственные действия идут в рамках расследования злоупотребления служебным положением. Мандельсона подозревают в передаче финансисту Джеффри Эпштейну значимой для рынков правительственной информации на фоне финансового кризиса 2008 года.

«Могу подтвердить, что сотрудники управления по расследованию особо сложных преступлений столичной полиции проводят обыски по ордерам по двум адресам — в районе Уилтшира и в районе Кэмдена», — заявила в пятницу заместитель помощника комиссара лондонской полиции Хейли Стюарт.

72-летний Мандельсон не арестован, расследование продолжается.

Британский премьер Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, несмотря на то, что о его дружбе с Эпштейном к тому времени уже было хорошо известно. Причем дружба продолжалась и после того, как финансист в 2008 году был осужден за склонение к проституции несовершеннолетней.

Материал дополняется