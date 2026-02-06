Около тысячи финнов получат выплаты из-за забора на границе с Россией

Фото: raja.f

Финские власти выплатили первые компенсации землевладельцам, чьи участки затронуло строительство забора на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба погранохраны страны.

«Национальная земельная служба Финляндии приступила к расчету компенсации примерно тысяче землевладельцев. <...> Пограничная служба уже выплатила первые компенсации», — написала пресс-служба ведомства.

Национальная земельная служба заверила, что землевладельцы получат справедливую компенсацию. В публикации подчеркнули, что все выплаты произведут после окончания строительства.

Погранохрана отметила, что возведение ограждения идет в соответствии с планом. Ведомство уточнило, что проект завершен почти наполовину и более 100 км забора уже готовы к использованию. Всего специалисты возвели почти 160 км ограждения. Строительство намерены завершить до конца 2026 года.

Строительство забора на границе России и Финляндии началось в феврале 2023 года. Его длина составит 200 км. Общая протяженность российско-финляндской границы превышает 1,3 тыс. км. Стоимость проекта составила €362 млн.