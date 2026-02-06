 Перейти к основному контенту
0

Глава «Рособоронэкспорта» заявил об экспорте «Калибров» в несколько стран

Александр Михеев
Александр Михеев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия осуществляет экспорт крылатых ракет «Калибр» и готова предлагать зарубежным партнерам широкую линейку средств поражения, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«Что касается ракет «Калибр» в экспортном исполнении, то они включены в состав интегрированных ракетных систем «Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ», которые установлены на подводных лодках и надводных кораблях, поставленных «Рособоронэкспортом» для ВМС ряда стран», — сказал Михеев.

В портфеле заказов «Рособоронэкспорта» имеются контракты на поставку экспортных вариантов ракет «Калибр», добавил он.

Су-57 поднялся в небо с двигателем пятого поколения
Технологии и медиа
Фото:пресс-служба ПАО «ОАК»

Также «Рособоронэкспорт» предлагает широкий спектр современных авиационных средств поражения, успешно применяемых в реальных боевых условиях.

«Они предназначены для включения в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5-го поколений как российского, так и иностранного производства», — пояснил Михеев.

Среди них глава компании отметил ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационную ракету Х-58УШКЭ для поражения излучающих РЛС зенитных ракетных комплексов и систем, а также малозаметную крылатую ракету Х-69 нового поколения.

Ранее Михеев сообщил о планах «Рособоронэкспорта» поставок зарубежным партнерам истребителей Су-57Э.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

