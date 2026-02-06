 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном

Метте-Марит
Метте-Марит (Фото: Per Ole Hagen / Getty Images)

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит принесла извинения королевской семье за свою связь с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Заявление Метте-Марит опубликовано на странице Королевского дома Норвегии в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Я хотела бы выразить глубочайшее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми за то, что я вас разочаровала. <...> Я также сожалею о ситуации, в которую я поставила Королевский дом, особенно короля и королеву», — говорится в сообщении.

Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Летом 2019 года его вновь задержали в США и предъявили обвинения в торговле девушками, включая несовершеннолетних, а также в склонении их к занятию проституцией.

В августе 2019 года 66-летний Эпштейн был найден мертвым в тюрьме, его смерть была признана самоубийством. Близкая соратница финансиста Гислейн Максвелл была осуждена и отбывает 20-летний срок лишения свободы за пособничество торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В Норвегии начали расследование против экс-премьера на фоне дела Эпштейна
Политика
Торбьорн&nbsp;Ягланд

Новые файлы, связанные с Эпштейном, опубликованные ранее Минюстом США, включают переписку кронпринцессы Норвегии и финансиста. Из обнародованных материалов следует, что Метте-Марит в переписке с Эпштейном интересовалась, не будет ли неуместным предложить ее 15-летнему сыну ознакомиться с изображениями обнаженных женщин. Как отмечает издание Aftenposten, тон общения между кронпринцессой и финансистом носил личный и доверительный характер.

Сын Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хойби, в настоящее время обвиняется по 38 эпизодам, включая четыре случая изнасилования и дело о домашнем насилии. В случае признания вины ему грозит длительный срок лишения свободы. Как сообщает Reuters, на судебном процессе Хойби отверг обвинения в изнасилованиях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

