Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Великобритания заинтересована в ослаблении России с помощью Украины, поэтому побуждает Киев к продолжению боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин на интервью «России 24».

«Лондон, как я вижу, по-прежнему заинтересован в ослаблении нашей страны руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий», — сказал он.

В некоторых зарубежных СМИ, по словам Келина, сейчас высказывается мнение о том, является ли правильным «такой бескомпромиссный подход британского руководства», но эти мысли озвучивает меньшинство, и пока что они не получают развития.

Ранее Келин назвал мертвой идею об отправке войск НАТО на Украину после того, как генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что войска прибудут на территорию сразу после заключения мирного соглашения.

«Лучшим вариантом будут хорошие отношения между США и Россией, между европейскими странами и Россией, включая Лондон. Это установление нормальных политических отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг друга», — заключил Келин.