 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол заявил, что Лондон хочет ослабить Россию руками украинцев

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Великобритания заинтересована в ослаблении России с помощью Украины, поэтому побуждает Киев к продолжению боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин на интервью «России 24».

«Лондон, как я вижу, по-прежнему заинтересован в ослаблении нашей страны руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий», — сказал он.

Лондон разработал план отправки войск на Украину
Политика
Фото:Patrice Noel / Reuters

В некоторых зарубежных СМИ, по словам Келина, сейчас высказывается мнение о том, является ли правильным «такой бескомпромиссный подход британского руководства», но эти мысли озвучивает меньшинство, и пока что они не получают развития.

Ранее Келин назвал мертвой идею об отправке войск НАТО на Украину после того, как генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что войска прибудут на территорию сразу после заключения мирного соглашения.

«Лучшим вариантом будут хорошие отношения между США и Россией, между европейскими странами и Россией, включая Лондон. Это установление нормальных политических отношений, уважение друг к другу, уважение интересов друг друга и уважение гарантий друг друга», — заключил Келин.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Великобритания Военная операция на Украине посол России
Материалы по теме
Посол заявил о готовности России обсуждать участие в «Маршруте Трампа»
Политика
Посол России предупредил о реакции на изменение позиции Фарер по санкциям
Политика
Посол России заявил, что Москва продолжит поставлять нефть на Кубу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 17:49
В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году Общество, 17:47
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана Политика, 17:46
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
«Не доживут до конца 2026 года». Что будет с такси после вступления закона о локализации Авто, 17:36
«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 17:34
В суд поступило дело о взятках экс-губернатора Курской области Общество, 17:33
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров Спорт, 17:31
ЦБ поднял курс доллара на выходные и 9 февраля выше ₽77 Инвестиции, 17:31
Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией Политика, 17:28
The Economist поместил на обложку змею и предупредил о коварности доллара Финансы, 17:27
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном Политика, 17:25
Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 17:17
Лукашенко на совещании с министрами познакомили со снюсом Политика, 17:17