Глава МИД Швейцарии хотел сесть с делегацией России на переговорах с Лавровым

Глава МИД Швейцарии перепутал место за столом перед встречей с Лавровым

Иньяцио Кассис и Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перепутал стороны за столом переговоров и направился к месту российской делегации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Кассис вошел в зал и направился в сторону, где обычно сидит российская делегация, после чего ему подсказали, что нужно пройти на другую сторону переговорного стола.

«Когда мы решаем обойтись без флагов, происходит путаница», — прокомментировал ситуацию Лавров на английском языке.

Ранее МИД России сообщил, что Лавров обсудит с Кассисом «глубокий кризис» ОБСЕ, возникший, по мнению российской стороны, в том числе из-за «тотальной украинизации» и «деструктивных действий ряда западных стран».

Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.