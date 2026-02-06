Глава МИД Швейцарии перепутал место за столом перед встречей с Лавровым
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис перед началом встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перепутал стороны за столом переговоров и направился к месту российской делегации. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Кассис вошел в зал и направился в сторону, где обычно сидит российская делегация, после чего ему подсказали, что нужно пройти на другую сторону переговорного стола.
«Когда мы решаем обойтись без флагов, происходит путаница», — прокомментировал ситуацию Лавров на английском языке.
Ранее МИД России сообщил, что Лавров обсудит с Кассисом «глубокий кризис» ОБСЕ, возникший, по мнению российской стороны, в том числе из-за «тотальной украинизации» и «деструктивных действий ряда западных стран».
Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года.
