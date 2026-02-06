Постпред назвал условие участия России в переговорах по ядерному оружию

Геннадий Гатилов (Фото: Salvatore Di Nolfi / EPA / ТАСС)

Россия готова участвовать в многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями, если в них будут участвовать Великобритания и Франция. Об этом заявил постоянный представитель России при Конференции по разоружению в Женеве Геннадий Гатилов, передает Reuters.

«Если будут серьезные разговоры о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями или их сокращению, то Россия в принципе будет участвовать в них, если в них будут участвовать Великобритания и Франция», — сказал Гатилов.

Он также подчеркнул, что Москва остается открытой для обсуждений.

Договор СНВ-III (также ДСНВ) — российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Возможность его формального продления исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году. Срок действия договора закончился 5 февраля 2026-го.

Вечером 5 февраля президент США Дональд Трамп предложил разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор о сокращении наступательных вооружений вместо продления СНВ-III.

Кремль отмечал невозможность заключения более выгодного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета арсеналов Франции и Великобритании.

«Не нужно забывать заявление [президента Владимира] Путина, что говорить без учета арсеналов Франции и Великобритании тоже не представляется возможным», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.