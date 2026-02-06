 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бывшего главкома ВМФ Куроедова похоронят на Троекуровском кладбище

Владимир Куроедов
Владимир Куроедов (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Владимира Куроедова состоятся 10 февраля в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил Клуб адмиралов, передает «РИА Новости».

«Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 10 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, начало траурного мероприятия — в 13:30», — сказал представитель клуба.

РБК направил запрос в общественную организацию «Клуб адмиралов».

Главком ВМФ заявил о тенденции к ухудшению обстановки в Арктике
Политика
Александр Моисеев

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Куроедов умер в возрасте 81 года 5 февраля. Он был назначен главкомом ВМФ в 1997 году, а в сентябре 2005-го Куроедова освободили от должности и уволили с военной службы.

В 2000 году, когда Куроедов был командующим ВМФ, во время учений в Баренцевом море произошла катастрофа, связанная с подводной лодкой К-141 «Курск», погиб весь экипаж в составе 118 человек. Куроедов просил президента Владимира Путина об отставке, однако тот ее не принял.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
ВМФ похороны Адмирал
