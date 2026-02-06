 Перейти к основному контенту
Общество
0

Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Советского диктора и телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Отпевание прошло в Храме святителя Николая, проститься с телеведущей пришли родные, близкие, друзья и коллеги.

Жильцова скончалась 3 февраля на 90-м году жизни после продолжительной болезни.

Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Какой была «лирический диктор»
Фотогалерея 
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве.&nbsp;Она рассказывала, что в детстве любила много читать, а до 10-го класса&nbsp;занималась в студии художественного слова в городском дворце пионеров. Еще в школе Жильцова поняла, что ей легко дается английский язык, и после окончания&nbsp;поступила в Институт иностранных языков

В разные годы Жильцова была ведущей КВН, «Спокойной ночи, малыши!», «Будильника», «Песни года» и других советских программ. Также ведущая принимала участие в программах «Утренняя почта», «Огонек», «Музыкальный киоск» и «По вашим письмам». В 1993 году Жильцова завершила работу в эфире и перешла к преподавательской деятельности в Высшей национальной школе телевидения.

В 1978 году Жильцовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 2011 году ее наградили орденом Почета.

Читайте РБК в Telegram.

