Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Советского диктора и телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передает ТАСС.

Отпевание прошло в Храме святителя Николая, проститься с телеведущей пришли родные, близкие, друзья и коллеги.

Жильцова скончалась 3 февраля на 90-м году жизни после продолжительной болезни.

В разные годы Жильцова была ведущей КВН, «Спокойной ночи, малыши!», «Будильника», «Песни года» и других советских программ. Также ведущая принимала участие в программах «Утренняя почта», «Огонек», «Музыкальный киоск» и «По вашим письмам». В 1993 году Жильцова завершила работу в эфире и перешла к преподавательской деятельности в Высшей национальной школе телевидения.

В 1978 году Жильцовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, в 2011 году ее наградили орденом Почета.