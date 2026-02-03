Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор»
Легендарная советская диктор Светлана Жильцова умерла после продолжительной болезни. Она вела такие передачи, как КВН, «Спокойной ночи, малыши», «Будильник» и другие. Каким был ее путь — в фотогалерее РБК
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Она рассказывала, что в детстве любила много читать, а до 10-го класса занималась в студии художественного слова в городском дворце пионеров. Еще в школе Жильцова поняла, что ей легко дается английский язык, и после окончания поступила в Институт иностранных языков.
На телевидение Жильцова попала на четвертом курсе, тогда ей было 20 лет. Она победила в конкурсе на роль ведущей в канадском фильме о СССР «Россия в луче прожектора» — нужна была девушка со знанием английского языка.
По завершении работы над проектом Жильцовой предложили остаться на телевидении. Для нее это предложение стало неожиданным: в то время без актерского образования стать диктором и даже помощником режиссера было практически невозможно.
Первый прямой эфир Жильцова провела на Шаболовке: она объявляла о начале трансляции хоккейного матча между сборными СССР и США. «У меня был такой испуганный вид, я волновалась страшно! Все сказала правильно, но весь эфир чувствовала, что если сзади кто-нибудь подойдет и стукнет, то я рассыплюсь на тысячи кусочков, — так была напряжена в тот момент. Потом привыкла», — рассказывала она.
Позже Жильцова начала вести детские программмы, в том числе «Спокойной ночи, малыши».
На фото: дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко (слева направо).
С 1963 года Жильцова была соведущей КВН — сначала вместе с Альбертом Аксельродом, а позже с Александром Масляковым.
Тогда КВН выходил в прямом эфире, ведущим нужно было много запоминать и импровизировать. «Был один конкурс — все придумать на букву «В». Были такие слова у них: «Вольнодумцы взлетели на Венеру, и вольнодумцам всыпали. Потом взлетела туда Вурцева… (Екатерина Фурцева — министр культуры СССР в 1960-1974 годы. — РБК)» Редактор молодежной редакции стоял на коленях, умолял, чтобы переделали. Они «Вурцеву»-то выкинули, а «вольнодумцев» всех оставили. Ну, и все наши редакторы получили по строгому выговору с занесением в личное дело», — рассказывала Жильцова.
С Масляковым они стали партнерами по передаче. Жильцову часто спрашивали, встречались ли они. Она отвечала, что с Маляковым у них были рабочие отношения и они всегда друг друга поддерживали.
«Знаете, если пара вела какую-нибудь телепрограмму, то зритель в те годы обязательно думал, что у них роман или уже семья. Так, например, случилось с Аней Шиловой и Игорем Кирилловым, которые часто вместе вели «Голубой огонек». Тут нет ничего удивительного. Наверное, это признак профессионализма: надо так вести передачу, словно вы — единое целое», — говорила Жильцова.
КВН она вела 11 лет, и ушла из передачи, когда ее закрыли. на не сильно огорчилась, так как хотела двигаться вперед и не ассоциироваться только с КВН. После этого ее стали чаще приглашать и в музыкальные программы, в частности в «Песню года».
Жильцова в разные годы вела на советском телевидении множество программ: «Будильник», «Утренняя почта», «Огонек», «Спокойной ночи, малыши», «Сельский час» и другие. Ее называли «лирическим диктором». Она рассказывала, что сама придумала это название: в то время для программы «Время» отбирали солидно выглядящих женщин с низкими голосами, чтобы, когда звучали слова «убрали 35 тонн свеклы», люди верили. А лирические дикторы вели остальные передачи: «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», КВН, «Песня года» и другие.
В 1970-х Жильцову командировали в Японию для участия в передаче по изучению русского языка. Позднее этот опыт пригодился на родине: в эфир совместно с британским телевидением запустили передачу People Speaking.
После выхода на пенсию Жильцова ушла с телевидения. «Все, что могла, — сделала. Когда началась перестройка, понять, что происходит, было невозможно, работа стала неинтересной, да и возраст подошел. Считаю, что телевидение — поле для молодых, на них приятнее смотреть», — делилась она.
В 1978 году Жильцова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2011-м — награждена Орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.
На фото: поэт Андрей Дементьев, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Жильцова, художник Екатерина Рождественская, певец Иосиф Кобзон, президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль и телеведущая Елена Малышева, 2012 год.
О смерти Жильцовой стало известно 3 февраля 2026 года. Ее сын сообщил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Предварительно похороны запланированы на 6 февраля на Рогожском кладбище, прощание пройдет в церкви рядом с ним, передает «РИА Новости».
