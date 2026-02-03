 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор»

Советская телеведущая Светлана Жильцова умерла в возрасте 89 лет

Легендарная советская диктор Светлана Жильцова умерла после продолжительной болезни. Она вела такие передачи, как КВН, «Спокойной ночи, малыши», «Будильник» и другие. Каким был ее путь — в фотогалерее РБК
Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве.&nbsp;Она рассказывала, что в детстве любила много читать, а до 10-го класса&nbsp;занималась в студии художественного слова в городском дворце пионеров. Еще в школе Жильцова поняла, что ей легко дается английский язык, и после окончания&nbsp;поступила в Институт иностранных языков.
Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

Жильцова родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Она рассказывала, что в детстве любила много читать, а до 10-го класса занималась в студии художественного слова в городском дворце пионеров. Еще в школе Жильцова поняла, что ей легко дается английский язык, и после окончания поступила в Институт иностранных языков.

На телевидение Жильцова попала на четвертом курсе, тогда ей было 20 лет. Она победила в конкурсе на роль ведущей в канадском фильме о СССР &laquo;Россия в луче прожектора&raquo;&nbsp;&mdash; нужна была девушка со знанием английского языка. По завершении работы над проектом Жильцовой предложили остаться на телевидении. Для нее это предложение стало неожиданным: в то время без актерского образования стать диктором и даже помощником режиссера было практически невозможно. Первый прямой эфир Жильцова провела на Шаболовке:&nbsp;она объявляла о начале трансляции хоккейного матча между сборными СССР и США. &laquo;У меня был такой испуганный вид, я волновалась страшно! Все сказала правильно, но весь эфир чувствовала, что если сзади кто-нибудь подойдет и стукнет, то я рассыплюсь на тысячи кусочков,&nbsp;&mdash; так была напряжена в тот момент. Потом привыкла&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывала она. Позже Жильцова начала вести детские программмы, в том числе &laquo;Спокойной ночи, малыши&raquo;. На фото: дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко (слева направо).
Фото: Егоров Василий, Стужин Алексей / ТАСС

На телевидение Жильцова попала на четвертом курсе, тогда ей было 20 лет. Она победила в конкурсе на роль ведущей в канадском фильме о СССР «Россия в луче прожектора» — нужна была девушка со знанием английского языка.

По завершении работы над проектом Жильцовой предложили остаться на телевидении. Для нее это предложение стало неожиданным: в то время без актерского образования стать диктором и даже помощником режиссера было практически невозможно.

Первый прямой эфир Жильцова провела на Шаболовке: она объявляла о начале трансляции хоккейного матча между сборными СССР и США. «У меня был такой испуганный вид, я волновалась страшно! Все сказала правильно, но весь эфир чувствовала, что если сзади кто-нибудь подойдет и стукнет, то я рассыплюсь на тысячи кусочков, — так была напряжена в тот момент. Потом привыкла», — рассказывала она.

Позже Жильцова начала вести детские программмы, в том числе «Спокойной ночи, малыши».

На фото: дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко (слева направо).

С 1963 года Жильцова была соведущей КВН&nbsp;&mdash; сначала вместе с Альбертом Аксельродом, а позже с Александром Масляковым. Тогда КВН выходил в прямом эфире, ведущим нужно было много запоминать и импровизировать. &laquo;Был один конкурс&nbsp;&mdash; все придумать на букву &laquo;В&raquo;. Были такие слова у них: &laquo;Вольнодумцы взлетели на Венеру, и вольнодумцам всыпали. Потом взлетела туда Вурцева&hellip; (Екатерина Фурцева&nbsp;&mdash; министр культуры СССР в 1960-1974 годы.&nbsp;&mdash; РБК)&raquo; Редактор молодежной редакции стоял на коленях, умолял, чтобы переделали. Они &laquo;Вурцеву&raquo;-то выкинули, а &laquo;вольнодумцев&raquo; всех оставили. Ну, и все наши редакторы получили по строгому выговору с занесением в личное дело&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывала Жильцова.
Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

С 1963 года Жильцова была соведущей КВН — сначала вместе с Альбертом Аксельродом, а позже с Александром Масляковым.

Тогда КВН выходил в прямом эфире, ведущим нужно было много запоминать и импровизировать. «Был один конкурс — все придумать на букву «В». Были такие слова у них: «Вольнодумцы взлетели на Венеру, и вольнодумцам всыпали. Потом взлетела туда Вурцева… (Екатерина Фурцева — министр культуры СССР в 1960-1974 годы. — РБК)» Редактор молодежной редакции стоял на коленях, умолял, чтобы переделали. Они «Вурцеву»-то выкинули, а «вольнодумцев» всех оставили. Ну, и все наши редакторы получили по строгому выговору с занесением в личное дело», — рассказывала Жильцова.

С Масляковым они стали партнерами по передаче.&nbsp;Жильцову&nbsp;часто спрашивали, встречались&nbsp;ли они. Она&nbsp;отвечала, что с Маляковым у них были рабочие отношения и&nbsp;они всегда друг друга поддерживали. &laquo;Знаете, если пара вела какую-нибудь телепрограмму, то зритель в те годы обязательно думал, что у них роман или уже семья. Так, например, случилось с Аней Шиловой и Игорем Кирилловым, которые часто вместе вели &laquo;Голубой огонек&raquo;. Тут нет ничего удивительного. Наверное, это признак профессионализма: надо так вести передачу, словно вы&nbsp;&mdash; единое целое&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Жильцова. КВН она вела 11 лет, и ушла из передачи, когда ее закрыли. на не сильно огорчилась, так как хотела двигаться вперед и не ассоциироваться только с КВН. После этого ее стали чаще приглашать и в музыкальные программы, в частности в &laquo;Песню года&raquo;.
Фото: Палатник / РИА Новости

С Масляковым они стали партнерами по передаче. Жильцову часто спрашивали, встречались ли они. Она отвечала, что с Маляковым у них были рабочие отношения и они всегда друг друга поддерживали.

«Знаете, если пара вела какую-нибудь телепрограмму, то зритель в те годы обязательно думал, что у них роман или уже семья. Так, например, случилось с Аней Шиловой и Игорем Кирилловым, которые часто вместе вели «Голубой огонек». Тут нет ничего удивительного. Наверное, это признак профессионализма: надо так вести передачу, словно вы — единое целое», — говорила Жильцова.

КВН она вела 11 лет, и ушла из передачи, когда ее закрыли. на не сильно огорчилась, так как хотела двигаться вперед и не ассоциироваться только с КВН. После этого ее стали чаще приглашать и в музыкальные программы, в частности в «Песню года».

Жильцова в разные годы вела на советском телевидении множество программ: &laquo;Будильник&raquo;, &laquo;Утренняя почта&raquo;, &laquo;Огонек&raquo;, &laquo;Спокойной ночи, малыши&raquo;, &laquo;Сельский час&raquo; и другие. Ее называли &laquo;лирическим диктором&raquo;. Она рассказывала, что сама придумала это название: в то время для программы &laquo;Время&raquo; отбирали солидно выглядящих женщин с низкими голосами, чтобы, когда звучали слова&nbsp;&laquo;убрали 35 тонн свеклы&raquo;, люди верили. А лирические&nbsp;дикторы&nbsp;вели остальные передачи: &laquo;Спокойной ночи, малыши&raquo;, &laquo;Будильник&raquo;, КВН, &laquo;Песня года&raquo; и другие. В 1970-х Жильцову командировали в Японию&nbsp;для участия в передаче по изучению русского языка. Позднее этот опыт пригодился на родине: в эфир совместно с британским телевидением запустили передачу People Speaking.
Фото: Птицын / РИА Новости

Жильцова в разные годы вела на советском телевидении множество программ: «Будильник», «Утренняя почта», «Огонек», «Спокойной ночи, малыши», «Сельский час» и другие. Ее называли «лирическим диктором». Она рассказывала, что сама придумала это название: в то время для программы «Время» отбирали солидно выглядящих женщин с низкими голосами, чтобы, когда звучали слова «убрали 35 тонн свеклы», люди верили. А лирические дикторы вели остальные передачи: «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», КВН, «Песня года» и другие.

В 1970-х Жильцову командировали в Японию для участия в передаче по изучению русского языка. Позднее этот опыт пригодился на родине: в эфир совместно с британским телевидением запустили передачу People Speaking.

После выхода на пенсию Жильцова ушла с телевидения. &laquo;Все, что могла,&nbsp;&mdash; сделала. Когда началась перестройка, понять, что происходит, было невозможно, работа стала неинтересной, да и возраст подошел. Считаю, что телевидение&nbsp;&mdash; поле для молодых, на них приятнее смотреть&raquo;,&nbsp;&mdash; делилась она. В 1978 году Жильцова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2011-м&nbsp;&mdash; награждена Орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. На фото: поэт Андрей Дементьев, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Жильцова, художник Екатерина Рождественская, певец Иосиф Кобзон, президент &laquo;Национальной медицинской палаты&raquo; Леонид Рошаль и телеведущая Елена Малышева, 2012 год.
Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

После выхода на пенсию Жильцова ушла с телевидения. «Все, что могла, — сделала. Когда началась перестройка, понять, что происходит, было невозможно, работа стала неинтересной, да и возраст подошел. Считаю, что телевидение — поле для молодых, на них приятнее смотреть», — делилась она.

В 1978 году Жильцова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 2011-м — награждена Орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

На фото: поэт Андрей Дементьев, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Жильцова, художник Екатерина Рождественская, певец Иосиф Кобзон, президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль и телеведущая Елена Малышева, 2012 год.

О смерти Жильцовой стало известно 3 февраля 2026 года. Ее сын сообщил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Предварительно похороны запланированы на 6 февраля на Рогожском кладбище, прощание пройдет в церкви рядом с ним, передает &laquo;РИА Новости&raquo;.
Фото: Генде-Роте Валерий / ТАСС

О смерти Жильцовой стало известно 3 февраля 2026 года. Ее сын сообщил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Предварительно похороны запланированы на 6 февраля на Рогожском кладбище, прощание пройдет в церкви рядом с ним, передает «РИА Новости».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Владимир Андреев, Юлия Майорова
мультимедиа телеведущая диктор Светлана Жильцова «Спокойной ночи, малыши!» КВН
