Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор»

На телевидение Жильцова попала на четвертом курсе, тогда ей было 20 лет. Она победила в конкурсе на роль ведущей в канадском фильме о СССР «Россия в луче прожектора» — нужна была девушка со знанием английского языка.

По завершении работы над проектом Жильцовой предложили остаться на телевидении. Для нее это предложение стало неожиданным: в то время без актерского образования стать диктором и даже помощником режиссера было практически невозможно.

Первый прямой эфир Жильцова провела на Шаболовке: она объявляла о начале трансляции хоккейного матча между сборными СССР и США. «У меня был такой испуганный вид, я волновалась страшно! Все сказала правильно, но весь эфир чувствовала, что если сзади кто-нибудь подойдет и стукнет, то я рассыплюсь на тысячи кусочков, — так была напряжена в тот момент. Потом привыкла», — рассказывала она.

Позже Жильцова начала вести детские программмы, в том числе «Спокойной ночи, малыши».

На фото: дикторы Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко (слева направо).