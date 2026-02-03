Умерла советский диктор и ведущая КВН Светлана Жильцова
В возрасте 89 лет скончалась советский диктор Центрального телевидения и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.
«Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — написал Малахов.
Сын Жильцовой сообщил, что причиной смерти телеведущей стала продолжительная болезнь, передает «РИА Новости».
Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась на четвертом курсе университета, когда Жильцова победила в конкурсе и получила роль диктора-переводчика в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады. Окончив вуз, Жильцова осталась работать на телевидении, где сначала читала программы передач.
Работать на Центральном телевидении Жильцова начала благодаря случаю: за два часа до прямого эфира детского спортивного праздника ведущая Валентина Леонтьева почувствовала себя плохо и ей срочно потребовалась замена. Жильцова, назначенная на эту роль, успешно провела эфир из «Лужников». Дальше она стала вести детские, молодежные и музыкальные программы.
Жильцова стала вести практически все детские передачи — «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Пионер», а также молодежные викторины.
С 1961 года Жильцова стала соведущей программы «КВН». Кроме того, несколько лет она также была ведущей программы «Песня года» (с 1976-го по 1979-й год). Также Жильцова принимала участие в программах «Утренняя почта», «Огонек», «Музыкальный киоск», «По вашим письмам». В 1993 году она завершила работу в эфире и перешла к преподавательской деятельности в Высшей национальной школе телевидения.
В 1978 году Жильцова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2011-м была награждена орденом Почета.
