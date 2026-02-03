 Перейти к основному контенту
Умерла советский диктор и ведущая КВН Светлана Жильцова

Жильцова скончалась на 90-м году жизни. Она была ведущей КВН, «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Песня года» и других советских программ
Светлана Жильцова
Светлана Жильцова (Фото: Виталий Созинов / ТАСС)

В возрасте 89 лет скончалась советский диктор Центрального телевидения и ведущая КВН, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

«Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова — голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения», — написал Малахов.

Сын Жильцовой сообщил, что причиной смерти телеведущей стала продолжительная болезнь, передает «РИА Новости».

Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась на четвертом курсе университета, когда Жильцова победила в конкурсе и получила роль диктора-переводчика в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады. Окончив вуз, Жильцова осталась работать на телевидении, где сначала читала программы передач.

Умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов
Общество
Дмитрий Филиппов

Работать на Центральном телевидении Жильцова начала благодаря случаю: за два часа до прямого эфира детского спортивного праздника ведущая Валентина Леонтьева почувствовала себя плохо и ей срочно потребовалась замена. Жильцова, назначенная на эту роль, успешно провела эфир из «Лужников». Дальше она стала вести детские, молодежные и музыкальные программы.

Жильцова стала вести практически все детские передачи — «Веселые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Пионер», а также молодежные викторины.

С 1961 года Жильцова стала соведущей программы «КВН». Кроме того, несколько лет она также была ведущей программы «Песня года» (с 1976-го по 1979-й год). Также Жильцова принимала участие в программах «Утренняя почта», «Огонек», «Музыкальный киоск», «По вашим письмам». В 1993 году она завершила работу в эфире и перешла к преподавательской деятельности в Высшей национальной школе телевидения.

В 1978 году Жильцова получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2011-м была награждена орденом Почета.

