Не менее 30 погибли и более 150 ранены при взрыве в мечети в Пакистане
Не менее 30 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва в мечети во время молитвы в столице Пакистана Исламабаде, сообщает Dawn со ссылкой на местные власти.
Пресс-секретарь полиции Исламабада Таки Джавад заявил, что пока рано говорить о характере взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на террориста-смертника.
После взрыва в шиитской мечети в районе Тарлай власти объявили режим чрезвычайной ситуации, передает Би-би-си.
Reuters и Al Jazeera со ссылкой на источники пишут, что взрыв мог устроить смертник. Два неназванных сотрудника полиции сообщили агентству, что нападавший был остановлен у ворот мечети перед тем, как привести в действие бомбу.
Шииты составляют меньшинство в преимущественно суннитском Пакистане с населением 241 млн человек.
В ноябре 2025 года 12 человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате взрыва у здания суда в Исламабаде. Тогда смертник подорвал себя.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях
Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал
Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей
В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета
США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран
«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны