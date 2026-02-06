В Исламабаде в одной из мечетей прогремел взрыв

Не менее 30 погибли и более 150 ранены при взрыве в мечети в Пакистане

Фото: Salahuddin / Reuters

Не менее 30 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва в мечети во время молитвы в столице Пакистана Исламабаде, сообщает Dawn со ссылкой на местные власти.

Пресс-секретарь полиции Исламабада Таки Джавад заявил, что пока рано говорить о характере взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на террориста-смертника.

После взрыва в шиитской мечети в районе Тарлай власти объявили режим чрезвычайной ситуации, передает Би-би-си.

Reuters и Al Jazeera со ссылкой на источники пишут, что взрыв мог устроить смертник. Два неназванных сотрудника полиции сообщили агентству, что нападавший был остановлен у ворот мечети перед тем, как привести в действие бомбу.

Шииты составляют меньшинство в преимущественно суннитском Пакистане с населением 241 млн человек.

В ноябре 2025 года 12 человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате взрыва у здания суда в Исламабаде. Тогда смертник подорвал себя.