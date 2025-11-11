 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Исламабаде террорист подорвал себя у здания суда

Video

Двенадцать человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате взрыва у здания суда в Исламабаде, где во вторник, 11 ноября, подорвал себя террорист-смертник, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в правоохранительных органах Пакистана.

По данным полиции, взрыв произошел в автомобиле, оставленном неподалеку от входа в здание окружного суда. Среди жертв теракта — адвокаты и граждане, которые направлялись в суд.

После того как прогремел взрыв, все судебные заседания были остановлены, находившихся в здании эвакуировали.

Как террористы поставили Индию и Пакистан на грань полноценной войны
Политика
Обстановка на&nbsp;месте предполагаемого нападения боевиков на туристов в Байсаране недалеко от Пахалгама в районе Анантнаг на юге Кашмира, 24 апреля 2025 г.

Раненых доставили в больницу Пимс, где объявлено чрезвычайное положение. Многие из них находятся в критическом состоянии, уточняет ReutersПо данным агентства, в результате взрыва погибли не 12, а восемь человек.

На месте теракта полиция обнаружила фрагменты тела предполагаемого исполнителя, добавляет Geo.

Взрыв в Исламабаде произошел на следующий день после аналогичного в столице Индии Нью-Дели, который полиция квалифицировала как теракт.

Припаркованный автомобиль Hyundai i20 был взорван возле исторической достопримечательности Красный форт (Лал-Кила) в старых кварталах города, где много туристов. Теракт унес жизни по меньшей мере восьми человек, еще 20 получили ранения.

Как пишет India Today, следователи полагают, что террорист-смертник был членом группировки, действующей в округе Фаридабад. В столице и соседнем штате Уттар-Прадеш объявили режим повышенной готовности, на религиозных объектах усилили меры безопасности.

Авторы
Теги
Денис Малышев
теракт Пакистан Индия взрыв

