В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам

До 2,3 млн рублей увеличили в Ростовской области выплату для добровольцев

В Ростовской области увеличили единовременную выплаты добровольцам — общая сумма составит 2,3 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Мы поднимаем на 300 тысяч единовременную выплату добровольцам. Уже подписал постановление», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он уточнил, что выплату смогут получить граждане, которые подпишут контракт с Минобороны на территории Ростовской области и поступят на службу в части, указанные в постановлении правительства. Для остальных военных размер останется прежним.

Слюсарь напомнил, что в регионе уже действует свыше 70 мер поддержки для участников военной операции и их семей.

