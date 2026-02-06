 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам

До 2,3 млн рублей увеличили в Ростовской области выплату для добровольцев
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области увеличили единовременную выплаты добровольцам — общая сумма составит 2,3 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Мы поднимаем на 300 тысяч единовременную выплату добровольцам. Уже подписал постановление», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он уточнил, что выплату смогут получить граждане, которые подпишут контракт с Минобороны на территории Ростовской области и поступят на службу в части, указанные в постановлении правительства. Для остальных военных размер останется прежним.

Слюсарь напомнил, что в регионе уже действует свыше 70 мер поддержки для участников военной операции и их семей.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
выплата Юрий Слюсарь Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
