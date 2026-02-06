В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам
В Ростовской области увеличили единовременную выплаты добровольцам — общая сумма составит 2,3 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Мы поднимаем на 300 тысяч единовременную выплату добровольцам. Уже подписал постановление», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он уточнил, что выплату смогут получить граждане, которые подпишут контракт с Минобороны на территории Ростовской области и поступят на службу в части, указанные в постановлении правительства. Для остальных военных размер останется прежним.
Слюсарь напомнил, что в регионе уже действует свыше 70 мер поддержки для участников военной операции и их семей.
Материал дополняется
