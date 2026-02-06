 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посол заявил о готовности России обсуждать участие в «Маршруте Трампа»

Посол Копыркин: Россия готова обсуждать участие в «Маршруте Трампа»
Сергей Копыркин
Сергей Копыркин (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Россия готова обсуждать свое участие в армяно-американском проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам дипломата, Москва следит за развитием инициативы, практические детали которой «только начинают проясняться».

«Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе и весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы в Республике Армения на основе концессии», — сказал Копыркин.

Он также отметил, что Россия стояла у истоков процесса разблокирования трансграничных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и в целом нормализации отношений между странами.

По словам посла, взаимодействие в транспортной сфере должно идти на «взаимовыгодной и равноправной основе» и учитывать интересы стран региона и их соседей.

Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за соблюдение мирного соглашения
Политика

«Маршрут Трампа» представляет собой транспортный коридор, который должен связать Азербайджан с территорией Нахичевани через Армению. Лидеры Армении и Азербайджана договорились создать его 8 августа в ходе переговоров в Белом доме. Президент США Дональд Трамп говорил, что партнерство Еревана и Вашингтона по этому проекту «может продлиться до 99 лет».

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Ереван Армения Азербайджан США посол
