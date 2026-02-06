Посол заявил о готовности России обсуждать участие в «Маршруте Трампа»
Россия готова обсуждать свое участие в армяно-американском проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам дипломата, Москва следит за развитием инициативы, практические детали которой «только начинают проясняться».
«Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе и весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы в Республике Армения на основе концессии», — сказал Копыркин.
Он также отметил, что Россия стояла у истоков процесса разблокирования трансграничных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и в целом нормализации отношений между странами.
По словам посла, взаимодействие в транспортной сфере должно идти на «взаимовыгодной и равноправной основе» и учитывать интересы стран региона и их соседей.
«Маршрут Трампа» представляет собой транспортный коридор, который должен связать Азербайджан с территорией Нахичевани через Армению. Лидеры Армении и Азербайджана договорились создать его 8 августа в ходе переговоров в Белом доме. Президент США Дональд Трамп говорил, что партнерство Еревана и Вашингтона по этому проекту «может продлиться до 99 лет».
