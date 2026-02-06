 Перейти к основному контенту
0

Бразилия начала покупать российскую рыбу

Лут: Россия начала поставки рыбы в Бразилию
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия уже начала поставки рыбы в Бразилию, хотя ввозные пошлины все еще высокие — «есть о чем поговорить с бразильскими коллегам», заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Ее цитирует ТАСС.

«Пока очень маленькие объемы. Преимущественно мы видим в качестве потенциала минтай, треску, сельдь», — уточнила министр.

Российская делегация показала бразильцам мессенджер Max
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Лут также заявила, что отношения России и Бразилии в АПК являются достаточно стабильными, товарооборот в этом сегменте — порядка $2,2–2,3 млрд. По ее словам, превалирует экспорт — в частности, Бразилия является ключевым поставщиком кофе в Россию.

Министр добавила, что Россия активно рассматривает возможность увеличения экспорта минеральных удобрений в Бразилию — в стране реализуется программа по улучшению пастбищ и почв.

Накануне российский премьер Михаил Мишустин с делегацией прибыл с визитом в Бразилию для участия в VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Анастасия Лежепекова
импорт экспорт Бразилия Россия рыба Оксана Лут
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Оксана Лут фото
Оксана Лут
политик, министр сельского хозяйства России
25 февраля 1979 года
