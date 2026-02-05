Мишустин прилетел с визитом в Бразилию
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Бразилию, сообщает «РИА Новости».
Российский премьер примет участие в VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Предыдущий раз ее заседание состоялось в 2015 году в Москве.
Как пишет агентство, по итогам встречи Мишустин вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином подпишут совместное заявление, определяющее основные направления сотрудничества двух стран на ближайшие годы.
Кроме того, в программе российского премьера — встреча с бразильским президентом Луисом Лулой да Силвой и выступление на Российско-бразильском бизнес-форуме.
Как отметили в пресс-службе правительства, в ходе визита Мишустин обсудит с бразильской стороной вопросы взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание также уделят совместным проектам в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.
