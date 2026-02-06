 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Визовые центры Японии открыли запись на подачу документов

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Визовые центры Японии, которые начнут работу 12 февраля, открыли запись на подачу документов в Москве и Санкт-Петербурге. В этом убедился корреспондент РБК.

Первые доступные временные интервалы для записи в системе приходятся на 12 февраля. Последние — на 27 февраля. Предварительная запись является обязательным условием.

В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии
Политика
Фото:Marius Karp / Shutterstock

О том, что посольство Японии намерено открыть в России визовые центры, стало известно осенью прошлого года. Решение связано с резким ростом числа обращений от россиян, планирующих поездки в Японию с туристическими целями.

Визовые центры будут открыты на Олимпийском проспекте, 16с5 в Москве и на Стремянной улице, 21/5 в Санкт-Петербурге.

Визовый сбор за подачу документов составит 970 руб. за каждого заявителя. Для граждан России, стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно. С граждан других стран помимо визового сбора может взиматься консульский сбор.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Япония Россия виза визовый центр Москва Санкт-Петербург
