Общество⁠,
0

Ученик лицея в Баку ранил учительницу из охотничьего ружья

Ученик 10-го класса лицея в Баку выстрелил из охотничьего ружья в учительницу
Фото: meunierd / Shutterstock
Фото: meunierd / Shutterstock

Ученик десятого класса в частном лицее İdrak в Бинагадинском районе Баку выстрелил из охотничьего ружья в учительницу, сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.

По словам очевидцев, инцидент произошел во время перемены, юноша ранил учительницу в шею. Занятия в лицее отменены, родители забрали детей из школы.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказана медицинская помощь. Оружие принадлежало отцу школьника и было изъято, сам ученик задержан.

По факту происшествия Бинагадинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие и необходимые процессуальные действия. Занятия в лицее отменены, родители забирают детей из школы, правоохранительные органы продолжают работу на месте инцидента.

Экс-министра культуры Франции вызвали в МИД из-за связей с Эпштейном
Политика
Фото:Eric Bouvet / Getty Images

3 февраля в Уфе девятиклассник пришел в гимназию № 16 с игрушечным автоматом, стреляющим пластиковыми пулями, выстрелил в учителя и одноклассников и взорвал петарду. Его быстро задержали, пострадавших нет, у педагога лишь ссадина. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о халатности, власти проверяют версию конфликта или буллинга, которую руководство школы отрицает.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Баку Школа стрельба
