Ученик лицея в Баку ранил учительницу из охотничьего ружья
Ученик десятого класса в частном лицее İdrak в Бинагадинском районе Баку выстрелил из охотничьего ружья в учительницу, сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана.
По словам очевидцев, инцидент произошел во время перемены, юноша ранил учительницу в шею. Занятия в лицее отменены, родители забрали детей из школы.
Пострадавшую госпитализировали, ей оказана медицинская помощь. Оружие принадлежало отцу школьника и было изъято, сам ученик задержан.
По факту происшествия Бинагадинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие и необходимые процессуальные действия. Занятия в лицее отменены, родители забирают детей из школы, правоохранительные органы продолжают работу на месте инцидента.
3 февраля в Уфе девятиклассник пришел в гимназию № 16 с игрушечным автоматом, стреляющим пластиковыми пулями, выстрелил в учителя и одноклассников и взорвал петарду. Его быстро задержали, пострадавших нет, у педагога лишь ссадина. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о халатности, власти проверяют версию конфликта или буллинга, которую руководство школы отрицает.
