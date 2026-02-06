Суд признал экстремистской книгу Ходорковского «Как убить дракона»
Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов) «Как убить дракона». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать книгу Ходорковского экстремистским материалом, решение подлежит немедленному исполнению», — сказал судья.
В конце января прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ходорковского — его обвиняют в распространении фейков об использовании российской армии с искусственным созданием доказательств и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
По версии следствия, в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский, находясь за рубежом, «разместил на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения в ходе специальной военной операции».
Ходорковский заочно арестован в России.
Экс-глава ЮКОСа проходит и по другим делам. Одно из них заведено по статьям о насильственном захвате власти и об организации террористического сообщества. Против Ходорковского также возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, он объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
